Банк «Левобережный» заключил соглашение о сотрудничестве с Новосибирским Домом финансового просвещения

Соглашение в торжественной обстановке подписали генеральный директор Банка «Левобережный» (ПАО) Владимир Шапоренко и директор АНО «Дом финансового просвещения» Сергей Блинов. Сотрудничество предполагает совместную деятельность по финансовому просвещению, развитие финансовой культуры в регионе и совершенствование финансового образования.

Партнеры договорились о проведении более десятка совместных мероприятий и проектов в текущем году. К примеру, специалисты банка будут проводить семинары по финансовой грамотности в школах, колледжах и вузах региона. Эксперты охватят широкий спектр тем – от личного финансового планирования до инвестиций и создания собственного бизнеса.

Также в рамках всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях» для школьников НСО будут организованы экскурсии в головной офис банка на Кирова, 48. Они познакомят ребят с внутренней жизнью банка и позволят всесторонне окунуться в механизмы его работы. Также Дом финансового просвещения и банк будут проводить образовательные проекты для студентов, работающего населения, пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями.

Помимо подписания соглашения Сергей Блинов вручил Владимиру Шапоренко награду за победу в двух номинациях Межрегиональной Премии «Финансовый престиж». По итогам 2020 года банк признан лидером по обслуживанию физических лиц, а его сайт – лучшим по информационному наполнению в НСО.