В Новосибирской области производство тепла и электроэнергии в мае снизилось на 40%

Объем отпуска тепла ТЭЦ и котельными СГК в мае упал на 39,4%, а произведенной электроэнергии – на 43%. В целом по холдингу снижение показателей по теплу и электроэнергии чуть менее значительное – на 32%.
Станции новосибирского филиала СГК по итогам мая этого года выработали 473 млн киловатт-часов (кВтч) электроэнергии – это почти на 43% меньше, чем в мае прошлого года.
Отпуск тепла в регионе в мае снизился на 39,4% и составил 351,5 тысяч гигакалорий (Гкал).
В целом по Сибирской генерирующей компании (СГК) в мае 2020 года тепловые электростанции произвели 2,6 млрд кВтч электрической энергии, это на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Выработка тепла станциями холдинга также сократилась на 32% и составила 1,3 млн Гкал.
Наибольшее снижение производства электроэнергии в мае произошло на предприятиях СГК в Новосибирской области, Красноярском крае и республике Хакасия.
Производственные итоги пяти месяцев этого года также показали существенное снижение в регионах присутствия СГК.
С января по май включительно производство электрической энергии на ТЭЦ и ГРЭС СГК сократилось на 16% по сравнению с 2019 годом и составило 19 млрд кВтч*.
Выработка тепловой энергии на станциях СГК за пять месяцев 2020 года составила 20,9 млн Гкал, сократившись на 10% к прошлому году.
В Новосибирской области ТЭЦ, по итогам 5 месяцев этого года, выработали электроэнергию в объеме 4,7 млрд кВтч — это на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Объем отпуска тепла с января по май тепловые станции и локальные котельные СГК в регионе снизили на 13% — с 7,4 млн. Гкал до 6,5 млн Гкал.
Существенное снижение показателей по выработке электроэнергии произошло под влиянием сразу нескольких факторов. Основным из них стал значительный приток воды в водохранилищах и реках Сибири и, как следствие, заметный рост доли выработки гидроэлектростанций. Второй фактор — высокая температура наружного воздуха.
Повлияли также и карантинные меры, связанные с пандемией, которые повлекли за собой приостановку работы некоторых промышленных предприятий и снижение потребления электроэнергии. В ОЭС Сибири в мае оно упало на 5,2%.
Основной причиной снижения отпуска тепла стала высокая температура наружного воздуха в сибирских регионах. В предыдущие годы отопительный сезон в городах присутствия СГК обычно продолжался до середины мая, а в 2020 году в ряде городов, в том числе, в Новосибирске, он был завершен в конце апреля.
Снижение производственных результатов и уменьшение выручки СГК требует сокращения затрат, однако запланированные ремонтные и инвестиционные программы на станциях и тепловых сетях компания сохраняет в полном объеме.
*Данные приведены без учета Рефтинской ГРЭС, присоединившейся к СГК в 2020 году. С учетом ГРЭС, выработка электрической энергии на генерирующих предприятиях компании за январь–май этого года выросла на 21% и достигла значения 27,5 миллиарда киловатт-часов.
Фото: пресс-служба СГК
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