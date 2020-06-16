Банк Акцепт отменяет комиссию!

Теперь в мобильном приложении Акцепт-онлайн и Интернет банке эти услуги доступны без комиссии:

переводы по Системе быстрых платежей до 100 000 руб. в месяц (теперь и на счета «зелёного» банка!);

оплата мобильной связи.

Напоминаем, что участники зарплатного проекта от Банка Акцепт могут 2 раза в месяц снимать наличные без комиссии в любых банкоматах, любых банков.

Подробности по тел: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Банк Акцепт уже 30 лет идет навстречу своим клиентам и создает для них лучшие условия в любой ситуации!

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

мкрн Горский, 60

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept .ru

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Фото: Business-card фото создан(а) jannoon028 — ru.freepik.com