В Новосибирске после ремонта открыли «Театральный» пешеходный переход

Сегодня в Новосибирске открыт после ремонта пешеходный подземный переход через проспект Димитрова — от ТЦ «Манхэттен» к театру «Красный факел», сообщили в пресс-службе театра «Красный факел».

— Благодаря реконструкции, проведенной мэрией города Новосибирска и приуроченной к столетию театра, он не только внешне преобразился, но и получил новое, весьма символичное название – «Переход Театральный», — рассказали в театре.

Отмечается, что помимо выполнения своей основной функции, обновленный переход станет пространством для разнообразных творческих инициатив.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области