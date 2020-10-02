В Новосибирской области пройдёт региональный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

Национальная премия «Бизнес-Успех» — это всероссийский конкурс для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне.

Целью премии является содействие развитию предпринимательства на территории Новосибирской области, повышению уровня компетенций и приобретению дополнительных навыков в области предпринимательства, а также формированию позитивного образа предпринимателя как важной составляющей развития Новосибирской области.

Участие в конкурсе позволит найти новых партнёров, получить полезные знания и практические рекомендации экспертов, а также возможность пройти на федеральный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».

Приём заявок на участие до 5 ноября 2020 года.

Премия пройдёт на региональном форуме «Территория бизнеса – территория жизни» 19 ноября 2020 года в 10:00 в онлайн-формате.

Кто может принять участие в премии:

Учредители, соучредители юридических лиц и индивидуальные предприниматели Новосибирской области, зарегистрированные в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо:

Подать заявку на официальном сайте премии: https://bsaward.ru/2020/novosibirsk/ ;

Отправить свой бизнес-проект в ответном письме на электронную почту организатора;

Пройти первый этап отбора премии – отбор экспертами лучших проектов;

Участники, прошедшие заочный отбор, защитят свои проекты в онлайн-формате через сервис Zoom;

Победители получат возможность представить свой бизнес-проект на премии «Бизнес-Успех» в Москве.

В состав экспертного жюри войдут топовые спикеры и предприниматели области, а также представители местных органов власти.

Лучшие бизнес-проекты Новосибирской области будут награждены «Золотым домкратом» в 10 номинациях:

•Лучший молодёжный проект

•Лучший производственный проект

•Лучший интернет-проект

•Лучший женский проект

•Лучший сельскохозяйственный проект

•Лучший экспортный проект

•Лучший созидательный проект

•ЗОЖ

•Цифровая экономика

•Народный предприниматель

Участие в конкурсе бесплатное.

Организатор регионального этапа АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области», тел. 8 (800) 600-34-07

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами