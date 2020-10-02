В Новосибирской области пройдёт региональный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».
Национальная премия «Бизнес-Успех» — это всероссийский конкурс для предпринимателей, которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне.
Целью премии является содействие развитию предпринимательства на территории Новосибирской области, повышению уровня компетенций и приобретению дополнительных навыков в области предпринимательства, а также формированию позитивного образа предпринимателя как важной составляющей развития Новосибирской области.
Участие в конкурсе позволит найти новых партнёров, получить полезные знания и практические рекомендации экспертов, а также возможность пройти на федеральный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех».
Приём заявок на участие до 5 ноября 2020 года.
Премия пройдёт на региональном форуме «Территория бизнеса – территория жизни» 19 ноября 2020 года в 10:00 в онлайн-формате.
Кто может принять участие в премии:
Учредители, соучредители юридических лиц и индивидуальные предприниматели Новосибирской области, зарегистрированные в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
Чтобы стать участником конкурса, необходимо:
В состав экспертного жюри войдут топовые спикеры и предприниматели области, а также представители местных органов власти.
Лучшие бизнес-проекты Новосибирской области будут награждены «Золотым домкратом» в 10 номинациях:
•Лучший молодёжный проект
•Лучший производственный проект
•Лучший интернет-проект
•Лучший женский проект
•Лучший сельскохозяйственный проект
•Лучший экспортный проект
•Лучший созидательный проект
•ЗОЖ
•Цифровая экономика
•Народный предприниматель
Участие в конкурсе бесплатное.
Организатор регионального этапа АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области», тел. 8 (800) 600-34-07
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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