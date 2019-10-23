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Область ведет «спортивные» переговоры с Москвой

Пока подтверждены только областные средства на новую станцию метрополитена.
  • 23/10/2019, 15:40
Автор: Евгения Серёгина
Область ведет «спортивные» переговоры с Москвой
Добиться федерального финансирования — общая задача города и области.

Губернатор области Андрей Травников ведет переговоры с представителями федеральной власти по поводу возобновления финансирования станции метро «Спортивная». Уже есть некоторые рамочные договоры. Об этом на сессии горсовета, отвечая на вопрос вице-спикера горсовета Рената Сулейманова о перспективах станции, сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В Новосибирске повторно объявлен конкурс на строительство станции метро «Спортивная»

В Новосибирске повторно объявлен конкурс на строительство станции метро «Спортивная»

— Сумма выделяется из регионального бюджета, город вносит небольшую долю, — говорит мэр. — Работы на площадке ведутся. Что касается федерального финансирования — мы намерены его добиться. Это наша единая позиция и общая задача с губернатором Новосибирской области.

Оказать содействие региону и муниципалитету посредством внесения поправок уже в федеральный бюджет намерена, со своей стороны, депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя.

— Правительство РФ гарантировало взять на себя часть расходов на это строительство, — комментирует ситуацию депутат на своей странице в соцсети. — Но гарантии правительства оказались очередным «пшиком». Убеждаюсь: никаким их гарантиям верить нельзя. Буду снова вносить поправки. Я понимаю, что будет большое неосвоение по госпрограммам и будут остатки. Значит, не все потеряно.

Правительство региона предложило мэрии расторгнуть договор по строительству станции метро «Спортивная»

Правительство региона предложило мэрии расторгнуть договор по строительству станции метро «Спортивная»

Напомним, что ранее, в связи с отсутствием федерального финансирования, региональное правительство предложило муниципалитету расторгнуть «спортивный» договор с федеральным центром. Как сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов, пока имеются только ранее зарезервированные областные лимиты строительства станции в размере 385 млн рублей на 2019 год.

— Кроме того, стоит вопрос о лимитах 20202021 годов на общую сумму 2,6 млрд рублей,  говорит Дронов.  Пока мы отыгрываем конкурсную процедуру на этот год, при решении вопроса о федеральном финансировании будут определены дальнейшие конкурсные процедуры.

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