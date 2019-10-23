Область ведет «спортивные» переговоры с Москвой

Оказать содействие региону и муниципалитету посредством внесения поправок уже в федеральный бюджет намерена, со своей стороны, депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Вера Ганзя.

— Правительство РФ гарантировало взять на себя часть расходов на это строительство, — комментирует ситуацию депутат на своей странице в соцсети. — Но гарантии правительства оказались очередным «пшиком». Убеждаюсь: никаким их гарантиям верить нельзя. Буду снова вносить поправки. Я понимаю, что будет большое неосвоение по госпрограммам и будут остатки. Значит, не все потеряно.

— Кроме того, стоит вопрос о лимитах 2020—2021 годов на общую сумму 2,6 млрд рублей, — говорит Дронов. — Пока мы отыгрываем конкурсную процедуру на этот год, при решении вопроса о федеральном финансировании будут определены дальнейшие конкурсные процедуры.

Напомним, что ранее, в связи с отсутствием федерального финансирования, региональное правительство предложило муниципалитету расторгнуть «спортивный» договор с федеральным центром. Как сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов, пока имеются только ранее зарезервированные областные лимиты строительства станции в размере 385 млн рублей на 2019 год.