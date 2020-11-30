В Новосибирской области проходит всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+

Всероссийский фестиваль NAUKA 0+ стартует в Новосибирской области. Он проходит в регионе в восьмой раз, сообщили в пресс-службе ООО «Южный Центр». Отмечается, что в нынешнем году Новосибирская область стала центральной региональной площадкой Фестиваля NAUKA 0+. Учитывая складывающуюся ситуацию, все мероприятия Фестиваля пройдут в онлайн-формате.

— Тема Фестиваля NAUKA 0+ — «Физика будущего». В 2020 году свой 75-летний юбилей отмечает атомная отрасль России, и многие мероприятия будут посвящены этому знаменательному событию. Для Новосибирской области Фестиваль NAUKA 0+ также будет особенным: в этом году академику Михаилу Лаврентьеву, легендарному основателю Академгородка, исполнилось бы 120 лет, — говорится в сообщении.

С 30 ноября по 11 декабря в рамках Фестиваля пройдут лекции, вебинары, мастер-классы и другие мероприятия, в которых примут участие ведущие российские исследователи Новосибирского научного центра, а также преподаватели вузов и средних специальных заведений, студенты.

— Они расскажут о технологиях будущего в медицине, энергетике, биологии, IT-технологиях и других областях науки, определяющих развитие человечества. «Генная инженерия или как объяснить маме, почему ты не ешь брокколи?», «Как тебе такое, Илон Маск или Последние достижения в астрономии», «Насколько ты похож на Шелдона Купера?» — вот лишь несколько тем научных докладов. Конечно же, не обойдется и без самой актуальной темы — противодействию распространению коронавируса COVID-19, которой будет посвящен не один университетский час. С помощью специальных компьютерных программ участники Фестиваля NAUKA 0+ смогут провести научные эксперименты и лабораторные работы, не выходя из дома, посетить первый всероссийский онлайн-музей науки. Онлайн-приложение «СКИФ» поможет узнать, что будет представлять собой строящийся в Новосибирске источник синхротронного излучения и какие специалисты нужны для его работы. О масштабном проекте по развитию Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» расскажет цикл видеороликов. Жители городов и районов Новосибирской области смогут принять участие в Фестивале NAUKA 0+ через специальные образовательные центры «Точка роста», созданные в регионе, — уточнили организаторы мероприятия.

Принять участие в Фестивале можно будет на официальном сайте nsk.festivalnauki.ru, а информация о мероприятиях и трансляциях будет публиковаться в социальных сетях Фестиваля.

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Фото предоставлено организаторами