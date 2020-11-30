АО «РЭС» выкупили электросети п. Молот по просьбам администрации и жителей

Являясь крупнейшей электросетевой компанией области, акционерное общество «Региональные электрические сети» продолжает системную работу по консолидации объектов электросетевого хозяйства.
В поселке Молот в Коченёвском районе состояние электросетей, построенных в 1992 году, уже не отвечало нормативно-техническим требованиям, а их собственник не мог обеспечить надлежащий уровень эксплуатации. Не удивительно, что жители поселка Молот жаловались на низкое качество электроэнергии и частые отключения, ведь электрические сети буквально «дышали на ладан». В связи с этим администрация района обратилась в АО «РЭС» с просьбой оказать содействие в решении данных проблем.
Энергетики провели ряд переговоров с владельцем объектов электросетевого хозяйства поселка Молот, в ходе которых обращали внимание на несомненные преимущества передачи сетей. В итоге, была достигнута договоренность о продаже электросетевому предприятию около 16 км воздушных линий (ВЛ) электропередачи и трансформаторной подстанции.
На сегодняшний день силами филиала АО «РЭС» «Чулымские электрические сети» ведутся работы по устранению неисправностей и дефектов электроустановок, модернизации и ремонту электросетей:
Всего на устранение дефектов, ремонт и модернизацию объектов электросетевого хозяйства в поселке Молот АО «РЭС» будет затрачено 1,17 миллиона рублей.
В результате выполнения такой масштабной работы ожидается увеличение срока эксплуатации электроустановок, повышение уровня электробезопасности, снижение аварийности в электросетях поселка, и, как следствие, улучшение качества и надежности электроснабжения потребителей.
Этот пример в очередной раз подтверждает, что обслуживание электроустановок должно осуществляться квалифицированным персоналом, в соответствии со специальными нормами эксплуатации электрических сетей и правилами охраны труда.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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