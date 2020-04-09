Горячая линия о работе бизнеса во время самоизоляции начала свою работу

Структурное подразделение Центра «Мой бизнес» запустило горячую линию для предпринимателей, где смогут проконсультировать о работе в условиях распространения коронавируса, о доступных мерах поддержки и ответить на другие вопросы, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

Звонки принимают по номеру 8 800 600 34 07 по будням с 9:00 до 18:00 по новосибирскому времени.

Отмечается, что сотрудники центра «Мой бизнес» приступили к развитию организации еще в начале года. Площадка центра включит в себя всю инфраструктуру поддержки предпринимательства, включая представителей бизнес-омбудсмена, налоговой службы и других специалистов.

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