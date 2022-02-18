В Новосибирской области работает система дистанционного мониторинга состояния пациентов

Больница стала одним из многих учреждений здравоохранения, подключенных к новой системе мониторинга, разработанной в Сбере. Современное решение от компании СберЗдоровье призвано снизить нагрузку на врачей и взять на себя заботу о состоянии здоровья пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и коронавирусом.

Суть системы в следующем. Изначально, при первичном приеме и постановке диагноза, врач вносит данные пациента в реестр для дистанционного мониторинга. Затем процесс контроля его состояния берет на себя робот, который обзванивает пациентов и узнает об их самочувствии – для каждого заболевания установлен свой перечень вопросов. В случае, если пациент сообщит об ухудшении состояния, робот передаст его данные врачу для оперативного принятия решения о корректировке курса лечения. Пациентам с гипертензией и диабетом робот звонит дважды в неделю, состояние больных коронавирусом отслеживается каждый день.

На данный момент к сервису подключено уже порядка 30-ти медицинских организаций Новосибирской области. Система была запущена в начале года, робот уже отслеживает состояние почти 5 000 пациентов.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

— Сегодня Сбер – это современная цифровая экосистема высокотехноогичных сервисов. Сейчас, во время повышенной нагрузки на всю систему здравоохранения, мы рады предоставить наши решения для выполнения рутинных задач, на которые традиционного требовали много времени и сил. Теперь врачи смогут более оперативно реагировать на изменение состояния своих пациентов и уделять им больше времени.

Ирина Савельева, заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области: