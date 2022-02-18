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Клиентский сервис Банка Уралсиб для малого бизнеса получил наивысшую оценку на уровне А1

  • 18/02/2022, 10:20
Аналитический центр БизнесДром актуализировал оценку «Знак качества» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне А1 (наивысший уровень качества услуг), оценив уровень клиентского сервиса для предпринимателей и бизнеса.

Новости бизнеса«Подтверждение высокой оценки «Знак качества» является для нас позитивным сигналом  в правильности принятых решений по развитию продуктового предложения с упором на повышение качества обслуживания наших клиентов в сегменте малого бизнеса», – отметил заместитель Председателя Правления Банка Уралсиб Евгений Абузов, курирующий направление корпоративного и малого бизнеса.

Оценка обусловлена высокой онлайн-доступностью продуктов и услуг, наличием у Банка Уралсиб бесплатных образовательных программ для МСП, а также качеством оказываемых банком консультационных услуг. В ходе проверок, проведенных методом «тайный покупатель», потенциальные клиенты получали консультацию по поводу удаленного открытия расчетного счета для малого бизнеса и ИП. Клиенты отметили информативность и содержательность консультации, приветливость и активность менеджеров, легкость клиентского пути в целом.

Клиентам-предпринимателям банк предлагает не только открытие счетов, депозитов и выдачу кредитов, но и удобные бизнес-карты с кэшбеком, а также бесплатную онлайн-бухгалтерию для ИП как дополнительную услугу и ряд нефинансовых сервисов для ведения бизнеса. У Уралсиб в линейке есть разные тарифы, разработанные специально для разных категорий клиентов, например, компаний с небольшим оборотом или компаний с быстрорастущим бизнесом. Кроме того, банк предлагает интернет-эквайринг, отвечающий требованиям 54-ФЗ, ставка определяется в данном случае определяется персонально для каждого бизнеса.

Функциональность системы интернет-банкинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ» высокая: пользователям доступен широкий спектр дополнительных опций и возможностей, которые упрощают ведение бизнеса. Например, управление корпоративными картами (установка лимитов, блокировка и закрытие), возможность переключения между организациями для мультиклиентов. Также клиентам доступна услуга «Светофор», которая позволяет оценить надежность контрагента. Открыть счет клиент-предприниматель может дистанционно – для этого необходимо оставить онлайн-заявку, по которой с клиентом свяжется сотрудник банка и сориентирует по дальнейшим шагам. У клиента есть возможность общаться с сотрудниками компании в наиболее популярных мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber, для них действует круглосуточная поддержка по телефону горячей линии или в чате.

На сайте банка есть вся необходимая информация: подробное описание продуктов и услуг, тарифы, правоустанавливающие документы. Есть возможность оставить онлайн-заявку на продукт, заказать обратный звонок. Есть корпоративный журнал, в котором регулярно размещаются статьи по личным финансам и бизнес-трендам, аналитические материалы. Кроме того, у Банка есть свой «Университет бизнеса», в рамках которого для предпринимателей регулярно проводятся онлайн-семинары, размещаются тематические статьи. Также на странице Университета размещено более 100 видео-уроков для старта и развития бизнеса, есть записанные семинары.

Позитивно оценены экспертами и результаты финансового анализа ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: рентабельность капитала на 1 января 2022 года составляет 23,40%, норматив достаточности капитала – 12,48%, нормативы мгновенной и текущей ликвидности – 65,85% и 144,18% соответственно, качество активов достаточно высокое. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» занимает 24 место по величине активов по итогам 2021 года, а также 28 строчку по объему кредитов предприятиям и организациям. Банку присвоены рейтинги российских и международных рейтинговых агентств: «ВВ-» от Fitch Ratings, «B1» от Moody’s Investors Service, BBB(RU) от АКРА и А-.ru от НКР.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : финансы рейтинги банки Банк Уралсиб


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