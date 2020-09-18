В Новосибирской области растет количество вакансий

На протяжении летнего периода наблюдался стабильный рост числа вакансий в регионе. Так, по отношению к предыдущему месяцу, в июне 2020 года вакансий стало больше на 11%, в июле – 20%, а в августе увеличение составило 16%. по резюме Два последних летних месяца показали положительную динамику и по резюме: в июле количество резюме увеличилось на 3%, а в августе — на 7%. К таким выводам пришли эксперты сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Отмечается, что в августе значительный прирост вакансий произошел в сфере «Госслужба, НКО» – 50%. Также ощутимо приросли и сферы, вошедшие в число самых пострадавших от пандемии COVID-19: «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Туризм, гостинцы, рестораны» – 46% и 33% соответственно, что говорит о постепенном восстановлении после кризиса. В медицине по-прежнему сохраняется высокий спрос – вакансий стало больше на 42%.

Самый скромный прирост по количеству вакансий показали сферы «Банки, инвестиции» и «Автомобильный бизнес» (по 10%), «Транспорт и логистика» (9%) и «Страхование» (3%). Отрицательная динамика наблюдалась только в сфере «Добыча сырья»: количество вакансий в августе сократилось на 1% по сравнению с июлем.

— Напомню, что в весенний период количество вакансий в регионе только снижалось: максимальное падение произошло в мае — на 14% по сравнению с апрелем. А в летний период мы наблюдали постепенное оживление рынка труда, которого очень ждали и работодатели, и соискатели. Увеличение числа вакансий проходило по мере смягчения ограничительных мер, связанных с COVID-19, — рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь. В августе в обычном режиме начали работать рестораны и кафе, что привело к росту спроса на официантов, барменов, поваров и других категорий персонала, характерных для данной профобласти Асель Сейлова.

При этом самыми активными соискателями в августе были юристы (прирост резюме составил 10%), а также представители сфер «Наука, образование» и «Госслужба» (по 9%).

Отрицательная динамика резюме наблюдалась в сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» и «Туризм, гостинцы, рестораны» (по -6%), «Рабочий персонал», «Транспорт, логистика», «Продажи», «Автомобильной бизнес», «Административный персонал» (по -3%), в сфере «Инсталляция и сервис» (-2%).

Конкуренция среди соискателей Новосибирской области в августе составила 5,1 резюме на вакансию. Это соответствует норме: с одной стороны, у работодателей есть выбор, с другой – соискатели могут в комфортные сроки найти новое место трудоустройства. В июле ситуация была более напряженной – 5,9 резюме на вакансию (впрочем, это меньше, нежели в июне – 6,6).

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan