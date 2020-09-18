Два гражданства: какие выгоды получает человек

Что дают два паспорта

Свободное перемещение по странам, входящим в Европейский Союз. Делать это можно на законных правах, без боязни, что могут депортировать, притянуть к ответственности.

Вы получаете доступ к европейскому рынку труда. Можно самостоятельно вести бизнес, официально трудоустроиться в компанию.

Возможность воспользоваться развитой европейской инфраструктурой, имея статус гражданина.

Безопасность для вас, семьи, детей. Имея недвижимое имущество за рубежом, можно спокойно отдыхать там семьей. Выведите бизнес на новый уровень, европейский рынок – как вам такая идея? Дети получат надлежащее образование, смогут воспользоваться образовательными программами, посещать образовательные центры. Для европейцев, американцев стоимость программы ниже, чем для жителей других стран. Недвижимость можно приобрести в ипотеку – выгодные прозрачные условия, 3% годовых, социальное страхование. Деньги можно хранить в европейском банке, открыть счет, сбережения в надежности, недоступны для специальных служб, правительства.

В ряде стран Европейского союза предусмотрена упрощенная процедура получения гражданства, если у вас имеются родственные корни. Подготовить документы и пройти все этапы упрощенной процедуры можно либо самостоятельно, либо в сопровождении юристов одной из миграционных компаний, работающих в этой сфере.

Выгоды и преимущества

Почему политики, знаменитости, члены правительства, бизнесмены хранят деньги в европейских банках? Их дети учатся в престижных европейских школах, университетах, они вкладывают деньги в иностранные благотворительные фонды, покупают недвижимость за рубежом. Почему так происходит?

Это не прихоть или удовлетворение собственных желаний. Это все для безопасности, личного комфорта, уверенности в завтрашнем дне. Люди с высоким статусом не хотят зря тратить личное время, постоянно получать визу, проходить сложную процедуру пересечения границы. Они выбирают другой путь для избежания этих формальностей – получение второго паспорта, который позволяет свободно передвигаться по странам, входящим в ЕС (если это Шенгенская зона, гражданин получает свободное перемещение по 27 странам).

Еще одна цель получения второго паспорта – личная безопасность, безопасность семьи, детей, желание получить комфортабельные условия для проживания. Несмотря на все блага, не нужно спешить в получении второго паспорта, взвесьте все за и против, подумайте, насколько это важно для вас и нужно, ознакомьтесь с законами, культурой, традициями выбранной страны, системой налогообложения.

Ведение бизнеса

Для бизнесменов второй паспорт – это банковский паспорт. В европейских банках можно хранить деньги, вести легально бизнес, воспользоваться разными оптимизациями в налогообложении. Можно получить второе гражданство, воспользовавшись экономической программой, помогая стране в развитии.

Виза

Второй паспорт – отсутствие проблем с получением визы, она не потребуется, не нужно будет сидеть под посольством, ждать разрешения на въезд в страну, мечтая о лазурном море. Если в стране неспокойная ситуация, можно переехать в другую страну, обеспечив безопасность, улучшив условия проживания. Вернуться домой можно в любой момент.

Совет! Тщательно выбирайте страну, в которой хотите получить второй паспорт, например, на жителя Англии смотрят лучше, чем на жителя Ирана. Не ищите лазейки, весь процесс должен быть законным, легализированным, иначе можно не только попасть под депортацию, но и в тюрьму.