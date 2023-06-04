В Новосибирской области в мае выросла смертность

В Новосибирской области в мае 2023 года области родились 2112 детей (на 15 человек больше, чем в апреле), умерли 3144 человека (на 471 человек больше по сравнению с апрелем), сообщили в управлении ЗАГС по Новосибирской области.

За пять месяцев в регионе родились 10546 человек, а умерли — 14606 человек.

Всего в мае 2023 года органами ЗАГС зарегистрировано 8085 записей актов гражданского состояния.

По данным правительства Новосибирской области, в 2022 году в регионе зарегистрировано 26,7 тыс. новорожденных, что почти на 6% меньше, чем в 2021 году. Общий уровень рождаемости составил 9,6 человек на 1000 населения (в 2021 г. — 10,2). Отмечается, что в городской местности родилось 21,2 тыс. малышей, в сельской — 5,5 тысяч. Уровень рождаемости сельского населения превысил уровень рождаемости горожан на 2%.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области падает рождаемость.