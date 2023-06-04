Ученые посчитали время, которое можно проводить ребенку в телефоне

Исследователи Кентерберийского университета в Новой Зеландии совместно с коллегами из Калифорнийского университета смогли определить безопасный период времени, который ребенок раннего возраста может проводить в компании телефона. Свой труд ученые опубликовали на сайте Кентерберийского университета.

Отмечается, что в исследовании участвовали более шести тысяч детей в возрасте девяти месяцев, двух, четырех, пяти и восьми лет. Таким образом исследователи смогли измерить количество времени, которое дети проводили перед экранами на разных этапах детства, оценивая параллельно степень их развития.

Так, ученые пришли к умозаключению, согласно которому, дети, которые проводили больше времени у экранов в раннем детстве — от девяти месяцев до пяти лет, — набрали более низкие баллы по языковым и образовательным способностям. Родители таких детей чаще сообщали о проблемах со сверстниками в возрасте пяти и восьми лет.

Ученые считают, что дети, которые проводили много времени перед экраном, с меньшей вероятностью будут участвовать в социально насыщенных видах детской деятельности (играх, походах в музеи и т.д.).

Авторы исследования утверждают, что раннее детство – время, когда родители оказывают наибольшее влияние на привычки детей, которые могут быть здоровыми или нет. Именно поэтому так важно ограничить экранное время в раннем детстве.

Они рекомендуют детям младше двух лет вообще не взаимодействовать с телефонами, детям в возрасте от двух до пяти лет — проводить в обществе гаджетов менее одного часа в день, и детям в возрасте от пяти лет и старше — менее двух часов в день.

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