Первым официальным кандидатом в горсовет стал чиновник мэрии

Избирательная комиссия Новосибирска зарегистрировала первого кандидата в депутаты горсовета. Им стал замглавы Октябрьского района Александр Мухарыцин, идущий на выборы по округу №39 в «подшефном» районе. Вначале об этом редакции сообщил неофициальный источник, впоследствии эту информацию подтвердил и сам кандидат. По словам Мухарыцина, он уже собрал необходимое количество подписей жителей округа.

— В понедельник напишу заявление на неоплачиваемый отпуск, приступлю к работе на округе уже как кандидат, — сообщил Мухарыцин в ответ на вопрос редакции, может ли он совмещать статусы чиновника и кандидата в депутаты. — Меня активно поддерживает комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь!», а также просто отдельные жители округа.

По информации избирательной комиссии Новосибирска, возможными соперниками Мухарыцина могут стать директор подразделения ООО ТК «Мир тканей» Роман Грунцов («Новые люди»), председатель комиссии горсовета Новосибирска по бюджету и налоговой политике, директор ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова Валерий Черных («Единая Россия»), юрист Николай Украинцев (самовыдвижение в составе коалиции «Новосибирск 2020»).

Напомним, Александру Мухарыцину не привыкать участвовать в выборных кампаниях. В частности, он уже принимал участие в выборах мэра Новосибирска в 2014 году от регионального отделения партии «Патриоты России», но снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Локтя. В том же году партия «Народ против коррупции» выдвинула кандидатуру Мухарыцина на пост губернатора области. Однако он также снял свою кандидатуру после предложения мэра Новосибирска занять пост заместителя главы Октябрьского района.

Фото предоставлено Александром Мухарыциным