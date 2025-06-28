В Новосибирской области разрешили отстрелить 840 лосей и почти 7 тысяч косуль

С 1 августа 2025 года в Новосибирской области вступят в силу новые установленные лимиты на отстрел лосей, рысей, сибирских косуль и соболей. Соответствующий документ подписал губернатор Андрей Травников. Они будут действовать до 1 августа 2026 года.

В рамках новых лимитов увеличена добыча для всех перечисленных видов, кроме рысей (для них лимиты остались на уровне прошлого года — 14 особей). Так, лимит на охоту на сибирскую косулю вырос почти на 850 особей до 6901 (11,31% от общей численности), в том числе 813 особей до года. На лося квота увеличилась с 807 до 840 (6,45%), а на соболей — с 925 до 1081 особи (33,8%).

По данным регионального Минприроды, всего в регионе популяция сибирской косули насчитывает 61 тысячу особей. Больше всего их можно отстрелись в Куйбышевском, Доволенском и Каргатском районах (688, 441 и 616 особей соответственно).

Лосей больше всего легально можно добыть в Колыванском (131 особь, в том числе 11 особей до года), Убинском (117, в том числе 9 особей до года) и Чулымском (62 особи, в том числе 3 — до года) районах.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области увеличили лимит отстрела барсука и бурого медведя.