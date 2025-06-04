В Новосибирской области увеличили лимит отстрела барсука и бурого медведя

В Новосибирской области вырос лимит на добычу барсука и бурого медведя. Это следует из постановления главы региона Андрея Травникова от 4 июня.

Согласно документу, с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года разрешается отстрелить 338 бурых медведей (24,64% от общей численности) и 2346 барсуков (9,11%). Это больше лимита, который был установлен в прошлом году (завершается 2 августа). Для сравнения, в 2024 году можно было добыть 333 бурых медведя и 2 232 барсука, в 2020-2021 годах — 190 медведей и 1 880 барсуков.

В 2025 году барсука можно будет добывать в охотничьих угодьях 28 районов Новосибирской области, бурого медведя — в 15.

По данным регионального Минприроды, всего в регионе популяция бурых медведей насчитывает 1 372 особи (на 25 медведей больше, чем в прошлом году). Больше всего их можно отстрелить в Колыванском районе — 62 особи (в прошлом году — 61). На втором месте Убинский район — 54 особи (на 9 особей меньше, чем в 2024 году). Далее идут: Маслянинский район — 35 (+1), Куйбышевский — 34 (+2), Кыштовский — 27 (+3), Каргатский — 24 (+2) и др.

На барсука квота в 2025 году увеличена на 114 особей (общая популяция — 25 738 особей). Больше всего легально добыть этих животных можно будет в Куйбышевском районе — 168 особей (на 11 больше, чем в прошлом году), в Искитимском — 153 (+5) и Сузунском районах — 126 (+5) особей.

Напомним, период охоты на медведя на территории региона будет проходить с 1 августа по 31 декабря, на барсука — с 15 августа по 31 октября.

В регионе зарегистрировано более 118 тысяч охотников.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области реализуется пилотный проект по оформлению электронных разрешений на добычу водоплавающей птицы. Им заинтересовались в других регионах: в Ханты-Мансийском автономном округе, Иркутской, Кемеровской и Челябинской областях.