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В Новосибирск впервые приехал театр «Мастеровые» из Набережных Челнов

  • 28/06/2025, 13:00

В Новосибирск впервые приедет театр «Мастеровые» из Набережных Челнов
Это клубно-авторский по рождению театр со статусом главного городского

Авторский театр из автограда

Гастрольное лето Новосибирска началось практически вдогонку к театральному сезону. Как говорится, еще доски сцен не остыли и эхо оваций не стихло. А на дворе опять пора большой театральной активности.

Во всех смыслах большой. «Большие гастроли» — так именуется визит в Новосибирск Русского драматического театра «Мастеровые» из города Набережные Челны (Республика Татарстан).

«Мастеровые» будут с 28 по 30 июня гостить на сцене театра «Старый дом». Непраздно гостить — с тремя очень разными спектаклями.

«Мастеровые» будут гостить в Новосибирске на сцене «Театра старый дом»

«Лампочки» (16+) в постановке московского режиссёра Никиты Маркова

Задуманы и устроены «Большие гастроли» на федеральном «верху» — силами  ФГБУК РОСКОНЦЕРТ сообразно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Это долгосрочный общероссийский проект с большим клубом резидентов, распределённый не только на весь театральный демисезон, но и на весь 2025-й.

Театр «Мастеровые» в обойме театров со всероссийской известностью выделяется нетипичной биографией и своим местом в арт-ландшафте КАМАЗ-Сити. Фактически, он появился в этом самом ландшафте как авторский, клубный театр — был создан в 1975 году выпускником Московского института культуры Юрием Колесниковым, который приехал на родину «КАМАЗ» — в город, который и сам строился «набело с нуля». Его градостроительная специфичность дополнилась и необычностью театра. В столицах, мегаполисах и старых городах театры такого типа возникали как правило, на окраинах — средь белых ширм новеньких панельных многоэтажек.

Самый типичный пример — московский Театр «На Юго-Западе», у которого и адрес, и биография в самом имени. Он дал стране Виктора Авилова — актера с удивительным брейгелевским типажом. И не только его. Но на вид — да, типичный театр средь панелек. Изначально — вообще в цоколе, в кубатуре под магазин.

А Набережные Челны — так и вовсе целиком Юго-Запад — целый город-новостройка. «Мастеровые» тут при начальном сходстве биографии с московскими окраинными сценами сразу же обжились, как главный русскоязычный театр.

В европейской части Росси театр «Мастеровые» имеет уверенную известность, эффектно символизируя полицентризм нынешней театральной жизни — работать в него охотно приезжают режиссёры из столиц и городов с весомым театральным реноме.

В Новосибирске же театр гастролирует впервые. И, соответственно, впервые принимает на своей сцене новосибирских коллег —театр  «Старый дом» уже показал в Набережных Челнах знаковые премьеры нескольких сезонов: спектакли «Остановка», «Дачники» и «Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты» в постановке Юрия Квятковского, Никиты Кобелева, Антона Федорова.

В гастрольную корзину для Набережных Челнов были взяты спектакли лучшего, отменного качества — осененные и зрительской любовью, и респектами критиков-театроведов. Спектакль, любимый публикой, и спектакль с «пятёркой» от критиков и коллег — это, как известно, не всегда одно и то же. Для Набережных Челнов «Старый дом» собрал багаж, у которых оба параметра равно высоки.

Театр «Мастеровые» привёз в наш город три спектакля. Не «всего три», а «целых три»! Потому что собран этот комплект с максимальным разнообразием.

28 июня «Мастеровые» покажут «Чужие деньги» (16+) в постановке казанского режиссёра Радиона Букаева. Первооснова — пьеса Александра Гельмана «Протокол одного заседания» — та самая производственная драма, известная «поколению ПЕПСИ» по фильму «Премия», а более младшим поколениям — по ироничным пересказам от «иксов». Был, мол, такой фильм, где чокнутые работяги от премии отказались.

«Чужие деньги» (16+) в постановке казанского режиссёра Радиона Букаева

Чокнутые ли? А насколько чокнутые? Это предстоит узнать в новом осмыслении. Именно в новом — в канве общего тренда на перезапуск советских сюжетов. Работа с «couleur sovietique» — тема, популярная по всей театральной России. «Старый дом», например, порвал публику инсценировкой гладковского «Цемента» —жёстким, кровоточащим  «промромантизмом» из раннего СССР. Получилось хорошо — не музейно и без апологетики «страны лучшего на свете мороженого в стаканчике».

Как с сюжетом Гельмана управятся «Мастеровые»  —  нам тоже  любопытно. Название, к слову, у истории другое — почти в стиле заглавий Островского и с маркировкой «Светские хроники» (Да, именно так!).

29 июня «Мастеровые» покажут «Лампочки» (16+) в постановке московского режиссёра Никиты Маркова — детище Театральной лаборатории современной драматургии, психологическую драму из семейной жизни. Говорят, там и терапевтически ингредиент имеется.

«Лампочки» (16+) в постановке московского режиссёра Никиты Маркова

А 30 июня на сцене «Рашн гёрлс» (18+) от иркутского режиссёра Дмитрия Акимова — реновация типично чеховских «дачных пьес» в стилистике черного юмора и нуар-клоунады. С тем, что клоун — это не только Никулин и Куклачёв, но ещё Пеннивайз и ужасающий Арт, улыбака-убивака — публика уже свыклась. Клоуны — они ж как карандаши — разные. Какой будет макабр-клоунада на манеже, построенном из чеховских мотивов — вопрос интригующий.

«Рашн гёрлс» (18+) от иркутского режиссёра Дмитрия Акимова

В общем, даже сам состав гастрольного меню намекает, что из советского Детройта приехал отнюдь не провинциальный театр. Это явно стоит увидеть…

Ранее редакция сообщала о том, что театральный фестиваль в Новосибирске закрыла японская версия романа Достоевского. Режиссер сгенерировал сюжет по инженерии сна-кошмара. 

Фото предоставлено пресс-службой театра «Мастеровые».

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Рубрики : Культура Город

Регионы: Новосибирск Набережные Челны

Теги : театры новосибирска театр «Мастеровые»


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