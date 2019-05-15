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В регионе разработан новый алгоритм защиты прав дольщиков с предварительными договорами

Им уже воспользовались новосибирцы, заключившие предварительные договоры с ООО «Стройцентр».
  • 15/05/2019, 15:00
В регионе разработан новый алгоритм защиты прав дольщиков с предварительными договорами

В настоящий момент в судебном порядке начато восстановление прав пяти граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «Стройцентр» при строительстве одного из наиболее проблемных долгостроев – многоквартирного дома по ул. Тульская, 80-82 (стр.) в Кировском районе г. Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Пять граждан вступили в завершающий этап восстановления своих прав – по решению суда они уже включены в Реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, – подчеркнул замминистра. –  Это стало возможным, благодаря специальному алгоритму защиты прав дольщиков с предварительными договорами, разработанному министерством. Заявления еще 26 граждан, имеющих подобные документы, о включении их в Реестр пострадавших лиц в настоящее время рассматриваются Центральным районным судом г. Новосибирска, — подчеркнул заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Алексей Колмаков отметил, что согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, граждане, заключившие предварительные договоры при строительстве многоквартирных домов, имеют право на включение в реестр требований кредиторов ООО «Стройцентр». Однако ввиду отсутствия у самого должника каких-либо прав на объект незавершенного строительства по ул. Тульская, 80-82 (стр.) и жилые помещения в нем, удовлетворение данных требований не влечет и не может повлечь передачу таким гражданам квартир в указанном строящемся доме, а их права подлежат защите и восстановлению иным способом.

— На заседаниях рабочих групп при региональном минстрое до граждан регулярно доводится реально действующий законный механизм восстановления их нарушенных прав с учетом сложившейся правоприменительной практики Верховного Суда РФ, — прокомментировал Алексей Колмаков.

Министерство строительства Новосибирской области напоминает, что возможность использования механизма судебной защиты своих прав со стороны граждан, имеющих на руках предварительные договоры, не утрачена, а также ведомство призывает граждан активней использовать свои законные процессуальные возможности, направленные на включение их в Реестр пострадавших граждан в целях защиты своих нарушенных прав.

В региональном правительстве напомнили, что алгоритм использования механизма восстановления прав дольщиков с использованием судебной практики включает:

— заявление ими требований к должнику о включении в реестр требований кредиторов ООО «СтройЦентр» в рамках дела о банкротстве последнего;

— получение судебного акта арбитражного суда о результатах рассмотрения требований кредиторов в деле о банкротстве должника;

— подача заявления в министерство о включении заявителя (заявителей) в Реестр пострадавших граждан в порядке, установленном приказом Минстроя России № 560/пр;

— обжалование (при необходимости)  приказа уполномоченного органа об отказе во включении заявителя в Реестр пострадавших граждан (при его вынесении);

— включение заявителя в Реестр пострадавших граждан на основании судебного решения после изучения судом всех имеющихся у граждан документов;

— включение пострадавших граждан в список, формируемый департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на основании Реестра граждан с последующим предоставлением им жилых помещений в порядке и на условиях, определенных Порядком передачи  жилых помещений, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 709.

Фото: pixabay.com, автор- Ben_Kerckx

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