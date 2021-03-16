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В Новосибирской области резко выросло количество миллиардеров

  • 16/03/2021, 14:09
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирской области резко выросло количество миллиардеров
По налоговым декларациям о таких доходах за 2019 год заявили 13 человек, а с учетом информации от работодателей по НДФЛ — 28.

По статистике УФНС Новосибирской области, при проведении декларационной кампании по итогам 2019 года, количество новосибирцев с доходами от 1 до 10 млн рублей выросло с 21 тысячи (по итогам кампании 2018 года) до 25 тысяч человек. С доходом более 1 млрд — с 4 до 13 человек.

— Когда мы пытаемся оценить общее количество миллионеров и миллиардеров, проживающих на территории области, для объективности нужно рассматривать не только итоги декларирования, но и информацию об уплате НДФЛ, когда налог перечисляется за физлиц налоговыми агентами, — пояснил руководитель УФНС региона Алексей Легостаев. — В совокупности по декларациям и справкам 2НДФЛ, которые поступили от работодателей, в информационных ресурсах налоговых органов содержатся сведения о физлицах получивших в 2019 году доход от 10 до 100 млн рублей — это 2608 человек. Рост, по сравнению с 2018 годом, составил 188%. С суммой дохода от 100 млн до 1 млрд — 304 человека (рост 2,5 раза), свыше 1 млрд — 28 человек (рост в 7 раз).

В структуре доходов треть деклараций за 2019 год приходится на ИП, 27% — на доходы от операций с ценными бумагами, 16% — на доходы от реализации имущества, 10% — на доходы, полученные за пределами России.

По мнению Алексея Легостаева, рост количества миллионеров и миллиардеров связан с общим ростом благосостояния в Новосибирской области.

— Но рост миллиардеров с 4 до 13 человек — это не тенденции, а разовые ситуации. Где-то у ИП, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, выросли доходы. Основной прирост в этой категории дают физлица, получающие доход с ценных бумаг или от индивидуальных решений, когда физлицо фиксирует доходы от реализации находящихся в собственности ценных бумаг, продажи своих активов или бизнеса. Возможно, человек решил зафиксировать свою прибыль и вложить деньги в другие активы, новый бизнес. Систему выстраивать пока преждевременно. Вот когда у нас в регионе будет за 400 миллиардеров, то тогда можно будет говорить о каких-то тенденциях.

По итогам декларационной кампании за 2019 год в налоговые органы региона поступили 305 тысяч деклараций (+44 тысячи или 17%). Сумма налога, подлежащая уплате, составила 1,5 млрд рублей (+400 млн рублей или 39%). По итогам декларационной кампании из бюджета заявителям предполагается вернуть 8,9 млрд рублей — на 2 млрд (+15%) больше, чем за 2018 год. Наиболее популярными по-прежнему остаются имущественные вычеты — каждая вторая декларация. Далее идут социальные налоговые вычеты — за приобретение лекарств, обучение. Постепенно растет количество деклараций по инвестиционным вычетам.

Что касается декларационной кампании пандемийного 2020 года, то сейчас в налоговую поступили уже 134 тысячи деклараций.

К особенностям кампании-2020 налоговики относят следующие нюансы:

  • Изменение формы декларации, в которую включен раздел для информации о том, куда перечислять деньги при подтверждении соответствующих вычетов.
  • Изменение принципа начисления налогов при продаже или получении в дар недвижимого имущества. Если физлицо добровольно не задекларировало эти доходы, то налоговый орган вправе в рамках проведения контрольных мероприятий исчислить сумму налога и предъявить ее физлицу без предъявления им декларации. При расчете налоговой базы будет использоваться информация регистрирующих органов, либо за основу будут взяты 70% от кадастровой стоимости объекта недвижимости.
  • При продаже помещения, которое покупалось по ДДУ или договору переуступки прав требования, минимальный предельный срок владения жилым помещением исчисляется не с даты госрегистрации объекта, а с момента полной оплаты стоимости жилья или прав требования в соответствии с договором.

Срок предоставления деклараций — до 30 апреля, срок уплаты налога — до 15 июля.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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Рубрики : Экономика

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Теги : налоговая миллиардер Декларация о доходах


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