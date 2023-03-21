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В Новосибирской области «Ростелеком» готов к паводковому и пожароопасному сезону

  • 21/03/2023, 11:43
В Новосибирске «Ростелеком» принял участие в смотре спасательных подразделений, которые будут задействованы в случае возникновения паводков и пожаров. Мероприятие прошло под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

телекомГлава региона высоко оценил готовность экстренных служб, оперативных ведомств и организаций к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Сегодня приятно было услышать из докладов, что и в течение 2022 года достаточно серьезные вложения были в материальную базу, укрепление штата подразделений. Поэтому система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новосибирской области полностью готова к паводковому и пожароопасному сезону», – подчеркнул Андрей Травников.

На смотре «Ростелеком» представил свою передвижную Лабораторию исследования оптико-волоконного кабеля (ЛИОК) на базе автомобиля КАМАЗ. Мобильный комплекс оборудован всеми необходимыми техническими средствами для оперативного выявления и устранения последствий чрезвычайных ситуаций: трассо-поисковое и измерительное оборудование, пост сварки кабеля, бензогенератор.

В составе экипажа лаборатории — водитель-механик и аварийно-восстановительная бригада, которая в кратчайшие сроки проводит диагностику оптики, определяет места повреждений и в полевых условиях ремонтирует линии.

Инфраструктура “Ростелекома” расположена практически на всей территории Новосибирской области. Компания уделяет большое внимание сохранению ее работоспособности, предупреждению и своевременному устранению нештатных ситуаций.

«Мы ежегодно проводим противопаводковые мероприятия, чтобы климатические условия не влияли на качество связи. У нас разработан четкий порядок действий в любой чрезвычайной ситуации, оперативные бригады круглосуточно находятся в режиме готовности, имеется необходимый запас материалов для восстановительных работ всех уровней сложности», — рассказал технический директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Гайдамак.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : телеком Ростелеком паводок Андрей Травников


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