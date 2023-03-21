В Бердске приступили к выборам нового главы города

Претенденты на пост главы Бердска приступили к конкурсным испытаниям. Несколько из них, кто покажет лучший результат, выйдут во второй тур — на сессию горсовета Бердска в конце марта, где депутаты тайным голосованием определят нового городского главу на предстоящие пять лет.

— Кандидаты напишут ответы на знание федерального, областного и местного законодательства, — сообщает городское издание «БердскОнлайн». — Оценку за тестирование им выставят по балльной шкале. Затем каждый кандидат на пост мэра Бердска представит конкурсной комиссии свою программу развития Бердска.

Как ранее сообщалось, пост главы городской администрации стал вакантным в начале октября прошлого года после того, как ранее занимавший его Евгений Шестернин возглавил Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

В настоящее время за место главы состязаются шестеро претендентов (в алфавитном порядке): предприниматель Михаил Блынский, замминистра региональной политики Роман Бурдин, замглавы Искититмского района Алексей Колотий, депутат Новосибирского райсовета Наталья Пшеничная, военный пенсионер Александр Трушакин и заместитель гендиректора управляющей компании ООО «Маяк» Николай Яковченко.

Конкурсную комиссию представляют руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, министр региональной политики Андрей Клюзов, первый вице-губернатор Юрий Петухов, депутат Заксобрания Зоя Родина, председатель горсовета Бердска Владимир Голубев, начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Максим Зырянов, зампредседателя горсовета Бердска Сергей Лапицкий и депутат горсовета Людмила Чуркина.

Кроме того, в текущем году главу должны выбрать и в Сузунском районе Новосибирской области. Прежняя глава района Лилия Некрасова в настоящее время содержится под стражей, будучи подозреваемой по уголовному делу.

Ранее редакция сообщала, как жителей Новосибирска лишили права выбора мэра.