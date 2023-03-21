Рекламодателям

В Бердске приступили к выборам нового главы города

  • 21/03/2023, 11:46
Автор:
выборы мэра Бердска
Стартовал первый тур.

Претенденты на пост главы Бердска приступили к конкурсным испытаниям. Несколько из них, кто покажет лучший результат, выйдут во второй тур на сессию горсовета Бердска в конце марта, где депутаты тайным голосованием определят нового городского главу на предстоящие пять лет.

Кандидаты напишут ответы на знание федерального, областного и местного законодательства, сообщает городское издание «БердскОнлайн». Оценку за тестирование им выставят по балльной шкале. Затем каждый кандидат на пост мэра Бердска представит конкурсной комиссии свою программу развития Бердска.

Как ранее сообщалось, пост главы городской администрации стал вакантным в начале октября прошлого года после того, как ранее занимавший его Евгений Шестернин возглавил Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

В настоящее время за место главы состязаются шестеро претендентов (в алфавитном порядке): предприниматель Михаил Блынский, замминистра региональной политики Роман Бурдин, замглавы Искититмского района Алексей Колотий, депутат Новосибирского райсовета Наталья Пшеничная, военный пенсионер Александр Трушакин и заместитель гендиректора управляющей компании ООО «Маяк» Николай Яковченко.

Конкурсную комиссию представляют руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства Новосибирской области Валентина Дудникова, министр региональной политики Андрей Клюзов, первый вице-губернатор Юрий Петухов, депутат Заксобрания Зоя Родина, председатель горсовета Бердска Владимир Голубев, начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения министерства региональной политики Максим Зырянов, зампредседателя горсовета Бердска Сергей Лапицкий и депутат горсовета Людмила Чуркина.

Кроме того, в текущем году главу должны выбрать и в Сузунском районе Новосибирской области. Прежняя глава района Лилия Некрасова в настоящее время содержится под стражей, будучи подозреваемой по уголовному делу.

 

Ранее редакция сообщала, как жителей Новосибирска лишили права выбора мэра.

Фото Администрации г.Бердска

937

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область

Теги : выборы мэра Бердска


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
падение наледи на ребенка

Очередное «головотяпство» привело к падению наледи на ребёнка

Несмотря на то, что здание — новое, а снег до этого шёл только несколько часов.
Читать статью >>
ремонт дорог

Будут ли городские дороги приведены в порядок до майских праздников?

Мэр поручил разбить торги по ремонтам на более мелкие лоты, чтобы выполнить работу максимально быстро и качественно.
Читать статью >>
Русфонд

Подростку с синдромом Дауна после тяжелой позвоночно-спинномозговой травмы требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 250 234 рубля.
Читать статью >>
ремонт дорог в Новосибирске

На торги выставлены аукционы по ремонту дорог в Новосибирске

Пока на сумму более 663 млн рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

А нейросети дадут возможность прогнозировать спрос по регионам, а значит, планировать производство и заполнять склады заранее.
Все материалы
Лента новостей

Очередное «головотяпство» привело к падению наледи на ребёнка

21/03/2023, 14:16

Будут ли городские дороги приведены в порядок до майских праздников?

21/03/2023, 12:40

Подростку с синдромом Дауна после тяжелой позвоночно-спинномозговой травмы требуется курсовое лечение

21/03/2023, 12:35

На торги выставлены аукционы по ремонту дорог в Новосибирске

21/03/2023, 12:03
Популярное

МВД продлило срок действия водительских прав, истекших в 2022-23 годах

21/03/2023, 10:36

Причины храпа и способы его лечения

20/03/2023, 16:22

Составлен список изобретений, которые смогут изменить жизнь к лучшему

20/03/2023, 11:39
Новости компаний

В Новосибирской области «Ростелеком» готов к паводковому и пожароопасному сезону

21/03/2023, 11:43

Сибирский банк подключает эквайринг под 0%

20/03/2023, 17:18

ВТБ расширяет программу «семейной ипотеки»

20/03/2023, 16:12

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска