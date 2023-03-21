Рекламодателям

За пять лет инвестиции в строительство социальных объектов в Новосибирской области выросли в четыре раза

  • 21/03/2023, 11:37
власть
В разных районах области построено 270 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 23 школы и 45 детских садов, 113 медицинских учреждений, 11 объектов культуры, 30 спортивных комплексов и 28 домов для работников бюджетной сферы и детей-сирот.

Последнюю пятилетку можно уверенно назвать бумом строительной отрасли – это касается и строительства жилых домов, и возведения социальных объектов. В Новосибирской области постоянно увеличиваются объёмы строительства, в том числе благодаря активному участию региона в различных федеральных программах и национальных проектах.

За пять лет инвестиции в строительство соцобъектов в Новосибирской области выросли в четыре раза, отметил министр строительства региона Алексей Колмаков. В разных районах области построено 270 объектов социальной инфраструктуры, в том числе 23 школы и 45 детских садов, 113 медицинских учреждений, 11 объектов культуры, 30 спортивных комплексов и 28 домов для работников бюджетной сферы и детей-сирот. Для сравнения: в период с 2013 по 2018 год был построен 171 объект – темпы создания новых объектов социальной инфраструктуры выросли более чем в полтора раза.

Последние годы ознаменовались вводом в эксплуатацию таких крупных и знаковых объектов, как волейбольный центр «Локомотив-Арена», Областной перинатальный центр, ледовый дворец «Сибирь-Арена». Строительство ЛДС связано и с комплексным благоустройством прилегающей территории, которая ждала развития более 50 лет – с момента планирования здесь спортивного кластера.

Ранее Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что регион накопил уникальный опыт сопровождения крупных бюджетных строек и готов и дальше реализовывать крупные проекты. Для этого ГКУ «Арена» будет сохранено — как проектный офис для сопровождения крупных строек, которые ведет наша область.

У Новосибирской области серьёзные строительные планы. Так, по словам Алексея Колмакова, только в ближайшие три года в регионе планируется построить и ввести в эксплуатацию более 150 объектов социальной инфраструктуры. «В областном бюджете на эти цели предусмотрена беспрецедентная сумма – более 77 млрд рублей, из которых в 2023 году предстоит освоить более 26 млрд рублей. Это больше в четыре раза по сравнению с 2018 годом. Объём средств и работ колоссальный! Огромная ответственность возложена на регион. Но мы не намерены сбавлять обороты», – отметил министр.

Еще один показатель стабильной работы строительного комплекса – увеличение производства основных стройматериалов. Предприятия промышленности, выдерживая интенсивный темп строительства в регионе, не отстают и постоянно совершенствуются, модернизируются, улучшают качество производимой продукции, повышают энергоэффективность производимых материалов.

В объёме выпуска основных стройматериалов и конструкций на территории нашей области за последние пять лет наблюдается уверенный рост производства по целому ряду ключевых позиций: панелей для КПД (на 221%), ячеистого бетона (на 137%), сухих строительных смесей (на 132%), цемента (на 121%), кирпича (на 109%).

Фото с сайта правительства Новосибирской области

529

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : правительство Новосибирской области власть Андрей Травников


Спецоперация на Украине

Командиры и начальники органов военной полиции ВС РФ получили право применять дисциплинарный арест без судебного решения
16/03/23 10:29
В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
поиск пропавших детей

Систему видеомониторинга настроят для поиска несовершеннолетних

Для этого видеокамеры на транспорте будут подключать к системе «Безопасный город» для передачи информации в режиме онлайн.
Читать статью >>
падение наледи на ребенка

Очередное «головотяпство» привело к падению наледи на ребёнка

Несмотря на то, что здание — новое, а снег до этого шёл только несколько часов.
Читать статью >>
ремонт дорог

Будут ли городские дороги приведены в порядок до майских праздников?

Мэр поручил разбить торги по ремонтам на более мелкие лоты, чтобы выполнить работу максимально быстро и качественно.
Читать статью >>
Русфонд

Подростку с синдромом Дауна после тяжелой позвоночно-спинномозговой травмы требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 250 234 рубля.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алексей Москаленко, руководитель и основатель RESFORM

Алексей Москаленко: В перспективе в России появятся сотни отраслевых маркетплейсов

А нейросети дадут возможность прогнозировать спрос по регионам, а значит, планировать производство и заполнять склады заранее.
Все материалы
Лента новостей

Систему видеомониторинга настроят для поиска несовершеннолетних

21/03/2023, 14:20

Очередное «головотяпство» привело к падению наледи на ребёнка

21/03/2023, 14:16

Будут ли городские дороги приведены в порядок до майских праздников?

21/03/2023, 12:40

Подростку с синдромом Дауна после тяжелой позвоночно-спинномозговой травмы требуется курсовое лечение

21/03/2023, 12:35
Популярное

МВД продлило срок действия водительских прав, истекших в 2022-23 годах

21/03/2023, 10:36

Причины храпа и способы его лечения

20/03/2023, 16:22

Составлен список изобретений, которые смогут изменить жизнь к лучшему

20/03/2023, 11:39
Новости компаний

В Новосибирской области «Ростелеком» готов к паводковому и пожароопасному сезону

21/03/2023, 11:43

Сибирский банк подключает эквайринг под 0%

20/03/2023, 17:18

ВТБ расширяет программу «семейной ипотеки»

20/03/2023, 16:12

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска