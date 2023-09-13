В Новосибирской области розничные рынки необоснованно заставляли ставить ограждения

В Новосибирской области выявлены избыточные требования к розничным рынкам, которые влекут необоснованные расходы предпринимателей. Об этом сообщает региональный Минэкономразвития. Нарушения выявлены при проведении экспертизы нормативных правовых актов Новосибирской области.

Одно из таких избыточных требований – наличие стационарного ограждения. При этом, отмечается, что нормами федерального законодательства такое требование не предусмотрено.

— В рамках экспертизы Минэкономразвития НСО провело оценку необоснованных расходов субъектов предпринимательства, связанных с исполнением требования по ограждению, восьми рынков: Ленинского, Бердского, Центрального, Чулымского, Черепановского, Октябрьского, микрорынка на улице Выборной, ООО «ПМК Транс-Сервис». По результатам проведённой оценки затраты на установку ограждения указанных рынков составили более 14 млн. рублей. — уточнили в министерстве.

При этом, исключение избыточного требования по монтажу стационарных ограждений позволит предотвратить необоснованные издержки 37-ми небольшим рынкам на территории Новосибирской области почти на 11,5 млн. руб.

Кроме того, Минэкономразвития НСО предложило внести изменения в один из пунктов документа, уточнив, что требования к рынкам в части санитарно-защитных зон распространяются не на все рынки, а только на те, которые имеют открытые автостоянки для автомобилей посетителей вместимостью более 100 машиномест.