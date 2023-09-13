Сибирячку, погибшую в Дагестане при обрушении стен, похоронят в Новосибирске

23-летнюю девушку-фотографа, которая погибла в Дагестане, похоронят в родном Новосибирске.

Трагедия произошла 11 сентября в Буйнакском районе Дагестана. На территории Чиркейского водохранилища рухнула стена, рядом с машиной, в которой находилась сибирячка и ее коллега. Девушка погибла на месте, а парня отвезли в госпиталь.

Известно, что жительница Новосибирска работала в Дагестане в конце июня по приглашению ее знакомой. Они с другими фотографами снимали туристов и печатали их фото на магнитах.

— Дочка должна была вернуться в конце туристического сезона домой. Мы о трагедии узнали из новостей. Нам никто не позвонил, не сообщил. А ее знакомая, которая была с ней трубку не берет, — рассказала КП-Новосибирск мама погибшей.

В настоящее время решается вопрос с транспортировкой тела.