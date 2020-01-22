В Новосибирской области руководитель предприятий получил субсидию по подложным документам

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Солнышко» и ООО «Сибпремиум», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), а также ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, директор вновь зарегистрированных обществ изготовил фиктивные документы о приобретении организациями различного оборудования и понесенных затрат в связи с началом предпринимательской деятельности.

— В рамках действующей государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» злоумышленник с 2017 год по 2018 год трижды обратился в региональное министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства, представив вместе с заявками на получение финансовой поддержки (субсидии) подложные документы, — рассказали в прокуратуре.

Поскольку программой поддержки начинающих предпринимателей для лиц моложе 30 лет предусмотрены субсидии в повышенном размере, с целью их получения, он ввел в состав учредителей одной из организаций подставное лицо.

— В результате противоправных действий обвиняемому удалось похитить из бюджета почти 1,5 млн рублей. Еще 1 млн рублей руководитель фирм не смог присвоить, поскольку его заявка на предоставление мер господдержки не набрала нужного количества баллов, — говорится в сообщении.

С целью обеспечения возмещения причинного преступлением ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

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