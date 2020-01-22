Самым популярным поисковым запросом новосибирцев в 2019 году стали кроссовки

По итогам 2019 года в Новосибирске топ-15 самых популярных запросов пользователей возглавляют кроссовки. К таким выводам пришли аналитики Авито, проанализировав потребительские предпочтения пользователей сайта по итогам 2019 года. Квартиры занимают второе место в рейтинге запросов, как и в прошлом году. Замыкают тройку лидеров самых популярных запросов комбинезоны, которые поднялись в рейтинге на 1 позицию и сместили ботинки.

В 2019 году в рейтинге появились такие запросы, как диван (9 место) и телефон (12 место).

Шины за год сместился на 2 позиции вверх, на 6 место. Также вырос интерес жителей города к брендам одежды и обуви Zara (4 место) и Adidas (10 место).

Отмечается, что по итогам 2019 года больше всего вырос интерес россиян к электронике и автомобилям. Первое место по росту популярности по отношению к 2018 году занял смартфон Xiaomi Redmi Note 7. На втором также находится смартфон, но бренда Samsung — Galaxy S10. Третье и четвертое место занимают автомобили Hyundai Accent и Renault Duster. Единственный поисковый запрос, который не относится к электронике или категории авто – коллекционные фигурки «скрепыши», рост интереса к ним был даже больше, чем к покупке «умных» часов или фитнес-браслетов.

Фото: pixabay.com, автор- pixel2013