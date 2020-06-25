Пенсионеры устремились за «Зелеными»

Пока непонятна ситуация по КПРФ, информации о проведении конференции в Калининском районе на сайте реготделения партии нет. Однако близкий к райкому собеседник редакции сообщает, что в районном отделении сложилась непростая ситуация — конфликт местного отделения партии с областным руководством, результатом чего стало отстранение от должности первого секретаря Калининского РК КПРФ Алексея Манохина. Информацию о прекращении своих полномочий без раскрытия деталей редакции подтвердил и сам Манохин. Кто будет представлять партию на выборах по округу, оба собеседника не знают.

Также примечательно, что действующий на данном округе депутат, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков, выдвигавшийся ранее от ЛДПР, на предстоящих выборах решил сменить географию и политическую принадлежность. Как уже сообщалось ранее, Поляков первым из одномандатников выдвинулся на территории округа №22 в Заельцовском районе, где ему (при поддержке реготделения партии «Зеленые») предстоит «сразиться» с действующим депутатом, советником мэра Новосибирска Андреем Жирновым (КПРФ). Еще одна потенциальная соперница от КПРФ, зампредседателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко, как и Поляков, предпочла сменить географическую и партийную прописку, выдвигаясь от «Единой России» на территории Бердска. Здесь же, в Заельцовском соперниками-единороссами могут стать заместитель директора СГУПС по развитию института перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров Алексей Рассказов, следом за которым по списку победителей внутрипартийного голосования идет юрист ООО «Евразия» Арман Озманян.

Несколькими днями ранее, до выдвижения Кондратьева, избирком сообщил о самовыдвиженце по округу №37 в Советском районе — ректоре НГУ Михаиле Федоруке. Против него, судя по данным единороссовских праймериз, могут выступить технический директор ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест» Вячеслав Набивич и действующий депутат заксобрания, занявший второе место в голосовании, научный руководитель ФГБУ «Институт геологии и минералогии им. Соболева СО РАН», академик Николай Похиленко.

Наконец, в качестве еще одного самовыдвиженца на округе №4 (Барабинский и Здвинский районы) зарегистрирован депутат Барабинского районного совета Константин Терещенко, в настоящий момент он занимается сбором подписей. Об этом Терещенко сообщает на своей странице в соцсети. Что касается соперников, то по линии КПРФ, как сообщил редакции источник в партии, здесь, скорее всего, пожелает продолжить работу действующий депутат Евгений Гутов. А вот со стороны единороссов возможна рокировка. Действующего на округе депутата, заместителя председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергея Титкова, по информации реготделения «Единой России», изначально подвинули из окружного списка на соседний округ №2 (Татарский, Усть-Таркский и Чистоозерный районы) вторым номером — следом за действующим депутатом Игорем Умербаевым. Теперь за третий округ от единороссов предстоит бороться главврачу областного онкодиспансера, экс-министру здравоохранения Олегу Иванинскому, за которым по результатам праймериз следует директор ООО «Здвинское ДСУ» Роман Зибницкий.

Кроме того, официально об участии в выборах в этих районах в составе территориальной группы №2 (включает Барабинский, Здвинский, Татарский, Усть-Таркский и Чистоозерный районы) заявили и представители уже упомянутых ранее политических партий, списки кандидатов которых заверил избирком, — «Пенсионеры» и «Зеленые». В частности, «Пенсионеров» на данной территории будут представлять пенсионеры Александр Кузнецов и Галина Гламаздина, специалист администрации Куйбышева Владимир Тырышкин и педагог-библиотекарь Галина Гостева. От «Зеленых» выступят временно неработающий Николай Картелев, специалист ООО «Управляющая компания «Надежда» Иван Юшкевич и культорганизатор МКУ Барабинска «Центр культуры и досуга» Ирина Раздобарова.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания пройдут в единый день голосования 13 сентября. В этот же день также должны состояться выборы депутатов горсовета Новосибирска, советов депутатов Чистоозерного, Убинского, Тогучинского, Северного, Ордынского, Купинского, Куйбышевского, Коченевского, Венгеровского и Искитимского районов, довыборы депутата горсовета Оби, депутатов сельсоветов в Барабинском, Каргатском, Купинском, Новосибирском, Ордынском и Чулымском районах.

Фото из группы «Партии пенсионеров» Вконтакте