Пенсионеры устремились за «Зелеными»

Вторая политическая партия подала список на выборы депутатов областного заксобрания.
25/06/2020, 17:28
Автор: Евгения Серёгина
В списке лидеров реготделения партии только один пенсионер.
По информации избирательной комиссии Новосибирской области о своем участии в предстоящих выборах заявила «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Примечательно, что тройку лидеров списка, помимо «паровоза» — 70-летней пенсионерки Галины Бизяевой, представляют отнюдь не пенсионеры. В частности, вторым номером заявлен 37-летний гендиректор ООО «Прогресстройгрупп», депутат Краснообского поселкового совета, председатель комиссии по имуществу, использованию земли и вопросам строительства Александр Аверкин. Замыкает тройку 47-летний руководитель реготделения партии, эксперт отдела по организации и проведению мероприятий ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов» Сергей Зимнухов.
Напомним, на минувшей неделе облизбирком заверил список кандидатов реготделения партии «Зеленые», который возглавили депутат заксобрания Дарья Украинцева, солистка НОВАТа Дарья Шувалова и блогер-эколог Ульяна Артамонова.
Что касается кандидатов-одномандатников, то в настоящий момент о своем намерении участвовать в выборах заявили уже четверо. Последним из уведомивших стал исполнительный директор АО «Новосибирский механический завод «Искра»» Сергей Кондратьев, выдвинутый по округу №24 в Калининском районе Новосибирска. Одним из соперников Кондратьева может стать победитель внутрипартийных праймериз «Единой России», гендиректор АО «Экспресс-пригород» Екатерина Куфарева. Кроме того, на территории округа уже размещены баннеры еще одного возможного участника выборов — лидера реготделения партии «Родина», депутата горсовета Виктора Илюхина, который может рискнуть повысить уровень своего мандата с муниципального до областного.
Пока непонятна ситуация по КПРФ, информации о проведении конференции в Калининском районе на сайте реготделения партии нет. Однако близкий к райкому собеседник редакции сообщает, что в районном отделении сложилась непростая ситуация — конфликт местного отделения партии с областным руководством, результатом чего стало отстранение от должности первого секретаря Калининского РК КПРФ Алексея Манохина. Информацию о прекращении своих полномочий без раскрытия деталей редакции подтвердил и сам Манохин. Кто будет представлять партию на выборах по округу, оба собеседника не знают.
Также примечательно, что действующий на данном округе депутат, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков, выдвигавшийся ранее от ЛДПР, на предстоящих выборах решил сменить географию и политическую принадлежность. Как уже сообщалось ранее, Поляков первым из одномандатников выдвинулся на территории округа №22 в Заельцовском районе, где ему (при поддержке реготделения партии «Зеленые») предстоит «сразиться» с действующим депутатом, советником мэра Новосибирска Андреем Жирновым (КПРФ). Еще одна потенциальная соперница от КПРФ, зампредседателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко, как и Поляков, предпочла сменить географическую и партийную прописку, выдвигаясь от «Единой России» на территории Бердска. Здесь же, в Заельцовском соперниками-единороссами могут стать заместитель директора СГУПС по развитию института перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров Алексей Рассказов, следом за которым по списку победителей внутрипартийного голосования идет юрист ООО «Евразия» Арман Озманян.
Несколькими днями ранее, до выдвижения Кондратьева, избирком сообщил о самовыдвиженце по округу №37 в Советском районе — ректоре НГУ Михаиле Федоруке. Против него, судя по данным единороссовских праймериз, могут выступить технический директор ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест» Вячеслав Набивич и действующий депутат заксобрания, занявший второе место в голосовании, научный руководитель ФГБУ «Институт геологии и минералогии им. Соболева СО РАН», академик Николай Похиленко.
Наконец, в качестве еще одного самовыдвиженца на округе №4 (Барабинский и Здвинский районы) зарегистрирован депутат Барабинского районного совета Константин Терещенко, в настоящий момент он занимается сбором подписей. Об этом Терещенко сообщает на своей странице в соцсети. Что касается соперников, то по линии КПРФ, как сообщил редакции источник в партии, здесь, скорее всего, пожелает продолжить работу действующий депутат Евгений Гутов. А вот со стороны единороссов возможна рокировка. Действующего на округе депутата, заместителя председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергея Титкова, по информации реготделения «Единой России», изначально подвинули из окружного списка на соседний округ №2 (Татарский, Усть-Таркский и Чистоозерный районы) вторым номером — следом за действующим депутатом Игорем Умербаевым. Теперь за третий округ от единороссов предстоит бороться главврачу областного онкодиспансера, экс-министру здравоохранения Олегу Иванинскому, за которым по результатам праймериз следует директор ООО «Здвинское ДСУ» Роман Зибницкий.
Кроме того, официально об участии в выборах в этих районах в составе территориальной группы №2 (включает Барабинский, Здвинский, Татарский, Усть-Таркский и Чистоозерный районы) заявили и представители уже упомянутых ранее политических партий, списки кандидатов которых заверил избирком, — «Пенсионеры» и «Зеленые». В частности, «Пенсионеров» на данной территории будут представлять пенсионеры Александр Кузнецов и Галина Гламаздина, специалист администрации Куйбышева Владимир Тырышкин и педагог-библиотекарь Галина Гостева. От «Зеленых» выступят временно неработающий Николай Картелев, специалист ООО «Управляющая компания «Надежда» Иван Юшкевич и культорганизатор МКУ Барабинска «Центр культуры и досуга» Ирина Раздобарова.
Напомним, что выборы депутатов заксобрания пройдут в единый день голосования 13 сентября. В этот же день также должны состояться выборы депутатов горсовета Новосибирска, советов депутатов Чистоозерного, Убинского, Тогучинского, Северного, Ордынского, Купинского, Куйбышевского, Коченевского, Венгеровского и Искитимского районов, довыборы депутата горсовета Оби, депутатов сельсоветов в Барабинском, Каргатском, Купинском, Новосибирском, Ордынском и Чулымском районах.
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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.
Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.
В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.
Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.
Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.
Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.
Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.
Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.
Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.
Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».
Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры
В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.
В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.
Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.
Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.
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