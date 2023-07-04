В Новосибирской области на ликвидацию двух незаконных свалок по нацпроекту потратят 480,5 млн рублей

Две крупные незаконные свалки будут ликвидированы в Новосибирской области к 2024 году в рамках нацпроекта «Экология». Одна расположена на территории Калининского района города Новосибирска, вторая — в городе Барабинске. Стоимость работ составит 480,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

— Обе свалки не соответствуют требованиям в области обращения с отходами, находятся на землях населённых пунктов, что является одним из условий реализации мероприятия в рамках федпроекта «Чистая страна». На территории свалки в Новосибирске образовывались очаги возгорания, — сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Мурад Керимов.

Свалка в Барабинске функционировала с 2003 по 2019 годы, имеет площадь 12,8 тысячи гектаров, объём отходов — 348 тысяч кубометров. Отмечается, что в непосредственной близости проживают более 28 тысяч человек.

Свалка в Новосибирске действовала с 1995 года и была закрыта также в 2019 году. На площади около 11 гектаров накопилось порядка 1,2 миллиона кубометров отходов.

— Для города-миллионника крупная свалка в городской черте представляла существенную экологическую проблему. После рекультивации позитивные изменения ощутят 1,6 миллиона человек, — говорится в сообщении.

В Минприроды добавили, что проектно-сметная документация по двум объектам получила положительные заключения государственной экологической экспертизы. В соответствии с условиями муниципальных контрактов в апреле 2023 года, со сходом снежного покрова, подрядчики начали работы по формированию свалочного тела и устройству внутриплощадочных дорог.

Федеральный проект «Чистая страна» реализуется с 2019 года. Он проводится по двум направлениям. Благодаря ликвидации 191 несанкционированной свалки в границах городов (площадью от 2 га до 143,7 га) улучшится качество жизни 22 млн. человек. В рамках второго направления осуществляется ликвидация 88 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. На реализацию проекта из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 124,7 млрд. рублей (по состоянию на 13.09.22). Проект рассчитан до 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что до конца года в Новосибирской области ликвидируют 12 свалок.