Для руководителей мэрии ограничили размер премий

Совет депутатов города Новосибирска по требованию прокурора изменил нормативный акт, чтобы исключить выявленный коррупциогенный фактор. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что в ходе прокурорской проверки было установлено, что Положение об оплате труда в органах местного самоуправления города Новосибирск, принятое Советом депутатов города, не был установлен конкретный размер ежемесячного денежного стимулирования для руководящего состава мэрии города Новосибирска

— Нормативный акт содержал формулировку: «Ежемесячное денежное поощрение максимальными размерами не ограничивается», что является коррупциогенным фактором, — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве подчеркнули, что после вмешательства прокуратуры города, из нормативного акта коррупциогенный фактор исключен, установлен конкретный размер денежного поощрения для руководителей мэрии, не превышающий двухмесячного оклада.

Ранее редакция сообщала, что сотрудники мэрии Новосибирска будут получать премии в размере двухмесячного оклада.