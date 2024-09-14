Красная или белая: агроном рассказал, как выбрать вкусную и качественную картошку

Цена на картофель на рынках в Новосибирске взлетела до 100 рублей за килограмм. Можно купить дешевле, воспользовавшись оптовой ценой, однако, запасаться мешками излюбленного сибиряками корнеплода в этом году не стоит. Так считают сами новосибирские дачники, выращивающие картофель.

— Нынче с картошкой плохо – сырость. Белая будет гнить, с красной дела обстоят чуть получше. Тем не менее больше берут белую, но маленькими партиями, – рассказали VN.ru на дачном рынке Ленинского района.

Как считает заведующий кафедрой земледелия НГАУ Алексей Мармулев, вкусную картошку на рынке не купить.

— Сейчас больше выращиваются урожайные, но менее вкусные сорта. Определить на вид качество и вкус очень сложно. Продавцы могут заверять, что это «Адретта» или «Свитанок», у которых вкусовые качества очень высокие. Но это ни о чем не говорит, — заявил в беседе с журналистами эксперт.

Чтобы выбрать хороший картофель, нужно прийти на рынок с ножом и лично проверить на качество, считает Мармулев.

— Для начала надо разрезать и посмотреть, чтоб не было кольцевой гнили. Это такие кольца с коричневатым оттенком разводами идут. Картофель такой хоть и съедобный, но для хранения непригоден. Далее нужно ногтем слегка поскоблить кожуру: если под ней будет коричневое пятно, то картофель заражен фитофторой, — делится советами агроном.

Какую картошку лучше выбрать? Какая вкуснее? Гурманы спорят об этом не одно десятилетие. Согласно опросам, новосибирцы большее предпочтение отдают именно желтой — рассыпчатой. Самые качественные сорта желтого корнеплода — «Адретта» и «Свитанок». однако, как уверяет Алексей Мармулев, на рынках их вряд ли встретишь. А ее вкус визуально не определить.

— По вкусовым качествам все отличаются. Вот, даже будет вас пять сортов краснокожих , а все они могут быть разного вкуса, – уверен ученый.

Идеальным местом для хранения картошки эксперт считает погреб. Если нет такой возможности, то можно воспользоваться балконом или лоджией. Однако эти помещения сгодятся только для краткосрочного хранения, так как картофель любит сухие прохладные места.

Ранее редакция сообщала о том, что суббота, 14 августа, станет самым теплым днем уходящего бабьего лета-2024. Новосибирским дачникам выпадает возможность убрать оставшийся на участках урожай и выкопать картошку.