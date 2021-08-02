Какие серьги в моде: обзор тенденций

Гвоздики

Крупные и броские серьги будут уместны далеко не во всех ситуациях. Именно поэтому аккуратные гвоздики по-прежнему остаются на пике популярности. Такая маленькая деталь делает образ завершенным.

Если уши прокалываются в первый раз, то нужно серьги Стадекс купить Украина, которые также выполнены в форме пусетов. Но только они имеют острую штангу.

Жемчуг

Горячая тенденция этого лета – жемчужные серьги. С их помощью можно создать элегантный и изысканный образ. Особое внимание стоит обратить на массивные модели, например серьги-люстры.

Необходимо отметить, что сережки с жемчугом – это самостоятельный аксессуар. Поэтому в образ не стоит добавлять другие броские детали. Максимум, можно купить брелок с гравировкой Украина и прикрепить его на сумку.

Логомания

Серьги с логотипом известного бренда – один из самых актуальных трендов. Такие аксессуары представили многие модные дома. Например, Prada, Chanel, Dolce & Gabbana. Они подчеркивают отличный вкус их обладательниц.

Кафф

Когда как ни летом можно позволить себе эксперименты с украшениями. Это отличная возможность примерить кафф – украшение для ушей, которое надевается не только на мочку, но и на другие части уха, а также висок, шею и волосы. Смотрятся они очень эффектно.

Каффы в своих коллекциях представили многие модные бренды. Так, Stella McCartney предлагает золотые каффы, украшенные жемчужинами, а Vivetta – романтичные каффы, выдержанные в цветочной тематике.

Моносерьга

Еще один яркий и необычный тренд, на который стоит обратить внимание, — моносерьга. Это одиночная серьга, которая не нуждается в паре. То есть она надевается на одно ухо. Как правило, она массивная и имеет броский дизайн.

Если хочется чем-то дополнить такой аксессуар, то подойдет подвеска с гравировкой. Вместе они создают прекрасный тандем. Однако важно, чтобы и серьги, и подвеска были выполнены из одного материала и выдержаны в едином стиле.

Огромные серьги

Многие дизайнеры решили отказаться от минимализма в пользу максимализма. Такое кардинальное решение обусловлено тем, что летом можно смело экспериментировать с образами, создавать интересные и необычные наряды. Поэтому обязательно нужно купить одну-две пары огромных сережек. Их можно надеть на пляжную вечеринку или на свидание на берегу моря, в клуб или ресторан.

Кисточки

Кисточки в ювелирных украшениях — интересная и оригинальная деталь. Они хорошо сочетаются с металлами, создавая богемный и расслабленный стиль. При этом такие аксессуары сохраняют свою универсальность. Их можно сочетать как с повседневной одеждой, так и интегрировать в вечерний образ.

Драгоценные камни

Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Поэтому серьги с драгоценными камнями обязательно должны быть в шкатулке с украшениями. Аксессуары могут быть декорированы как однотонными камнями, так и цветными. К слову, чем крупнее камни, тем лучше.