В Новосибирской области снизились цены на загородные дома и дачи

Рынок загородной недвижимости активизировался по отношению к прошлому году. К такому выводу пришли аналитики Авито Недвижимость. В IV квартале 2019 года средняя стоимость загородного дома в России составила 23,2 тыс. рублей за квадратный метр, что равно ценнику за аналогичный период прошлого года. Спрос на дома в целом по стране вырос на 17,5%, а предложение – на 16,6%.

В 12 из 25 рассматриваемых регионов дома стали доступнее по сравнению с IV кварталом 2018 года. Наиболее заметно цены за год снизились в Архангельской области (на 7%), Алтайском крае (на 6%) и Омской области (на 5%). В 6 регионах цены остались неизменными, еще в 7 они выросли. Самый большой рост ценника зафиксирован в Башкортостане и Иркутской области – на 9% и 8% соответственно.

В IV квартале 2019 года Новосибирская область заняла 14-е место в рейтинге регионов по доступности загородных домов со средней стоимостью 23,2 тыс. рублей за квадратный метр, за год цена стала доступнее на 1%.

Дачи – единственная категория загородной недвижимости, которая стала доступнее, за год снизившись в цене на 5%. Средняя стоимость их продажи в целом по России составила 13,3 тыс. рублей за м2. Спрос на дачи при этом увеличился на 17%, а предложение – на 15,8%.

В 18 регионах из 25 стоимость дач снизилась, в трех – не изменилась, и только в четырех – выросла. Сильнее всего за год цены снизились в Приморском крае – на 17%. На втором месте – Башкортостан (-7%), а третье делят Самарская область и Камчатский край (-6% в каждом регионе). Наибольшее повышение цен произошло в Калининградской области – на 5%.

Самые доступные дачи в Алтайском крае (в среднем 7,3 тыс. рублей за квадратный метр) и в Удмуртии (8,5 тыс.). При этом средняя цена квадратного метра дачи в самом дорогом регионе, Крыму, составляет 29,5 тыс. рублей, в Краснодарском крае – 25 тыс. за м2.

В Новосибирской области стоимость квадратного метра дачи составляет 13,8 тыс. рублей, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Коттеджи в целом по стране подорожали на 3% по отношению к IV кварталу 2018 года, их стоимость составила в среднем 32,1 тыс. рублей за квадратный метр. Спрос в этом сегменте недвижимости увеличился на 8,5%, а предложение – на 10%.

— В отличие от домов и дач, коттеджи подорожали в большинстве (19 из 25) рассмотренных регионов страны. Самый большой рост цен на них отмечен в Краснодарском крае (на 12%), второе место делят Новосибирская и Иркутская области (+7%). А в Камчатском крае зафиксировано самое большое снижение цен (на 7%), — отмечают аналитики Авито Недвижимость.

В Новосибирской области такой вид загородной недвижимости стоит 33,3 тыс. рублей за м2, что на 7% дороже по сравнению с IV кварталом 2018 года.

По доступности коттеджей лидируют Ростовская область (24,2 тыс. рублей за м2), Челябинская область (26 тыс. рублей) и Омская область (27 тыс. рублей). На Камчатке, в регионе с самой высокой ценой на этот тип недвижимости, коттеджи стоят вдвое дороже – в среднем 55,7 тыс. рублей за квадратный метр, в Московской и Ленинградской областях – 48,7 и 48,6 тыс. рублей за м2 соответственно.

Такой вариант загородной недвижимости, как таунхаус, в IV квартале 2019 года в среднем стоил 37,7 тыс. рублей за квадратный метр, это на 5% больше, чем в 2018 году. Спрос вырос на 10,9%, а предложение – на 13%.

Таунхаусы также подорожали в большинстве рассматриваемых регионов (в 18 из 25), сильнее всего в Волгоградской области (на 27%). Самое резкое снижение цен зарегистрировано в Омской области (-15%).

Наиболее низкие цены на таунхаусы в Удмуртии (29 тыс. рублей за м2). Самые дорогие объекты недвижимости такого типа находятся в Камчатском крае, в среднем их покупка там обойдется в 80 тыс. рублей за квадратный метр.

В IV квартале 2019 года в Новосибирской области таунхаусы за год стали на 13% дороже и в среднем стоили 34,6 тыс. рублей за квадратный метр.

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