Технологические стартапы приглашаются к участию в конкурсе Криптонит Startup Challenge

Инвестиционная компания «Криптонит» (входит в состав «ИКС Холдинга») объявила о проведении 2-го ежегодного Всероссийского конкурса технологических стартапов Криптонит Startup Challenge, сообщили в пресс-службе компании. Прием заявок открыт до 15 марта 2020 года. Финал состоится в июне.

Отмечается, что призовой фонд Криптонит Startup Challenge 2020 – 10 миллионов рублей. Предприниматели получат шанс на инвестиции, запуск пилотного проекта и личное знакомство с руководителями крупнейших компаний страны.

Как и в конкурсе прошлого года в сезоне 2020 в состав жюри вошли главы крупнейших корпораций страны.

Организаторы конкурса рассказали, что в Криптонит Startup Challenge 2020 могут принять участие команды от Калининграда до Владивостока, у которых уже есть минимальный прототип (MVP). Дополнительным преимуществом станет наличие первых сделок.

Инвестиционная компания «Криптонит» поддерживает перспективные технологические стартапы в информационных технологиях и научных областях. Цель Криптонит Startup Challenge — поиск талантов, чьи разработки могут быть применены в промышленности, сельском хозяйстве, образовании, финансах, городской инфраструктуре и автоматизации зданий.

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Фото предоставлено организаторами конкурса