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В Новосибирской области снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

  • 05/08/2022, 13:14
Автор:
Новости Новосибирска
Врачи рекомендуют срочно вакцинироваться.

— В стационары уже госпитализируют людей, которые понадеялись на «достаточное количество антител» – это их не спасло. Чтобы остановить рост заболеваемости, жителям региона необходимо вакцинироваться – в том числе, повторно, — призывает главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

По ее словам, уровень коллективного иммунитета в регионе сокращается и сейчас составляет чуть больше 13%. Этот показатель рассчитывают по соотношению числа привитых и переболевших не больше полугода назад к общему количеству населения. В регионе уже фиксируют рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

— Скорее всего, будут нетяжелые формы, но [будет] массовая заболеваемость, как при омикроне. И мы никогда не знаем, человек заболеет тяжело или нетяжело, — сообщила Позднякова.

Сейчас в ковидном отделении инфекционной больницы Новосибирска – 34 пациента. Заведующая отделением Татьяна Бурмистрова рассказала, что коронавирус уже подтвержден у половины из них.

— Возраст самый разный, разброс – от 20-30 лет [до очень пожилых]. Но [основная] группа риска, по-прежнему, – [те, кто] старше 60 лет, с отягощенным коморбидным фоном: диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, онкологические заболевания, — пояснила она.

Осенью, когда традиционно растет заболеваемость ОРВИ, инфекционисты ждут в общей структуре респираторных инфекций еще большего роста и ковида. И напоминают – сейчас самое оптимальное время для того, чтобы привиться.

Прививку можно сделать в поликлиниках –  как в районах, так и в областном центре. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на интерактивной карте, где указаны адреса и часы работы каждого кабинета.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : медицина ковид здоровье вакцинация


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