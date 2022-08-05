Новосибирский университет готовится к заселению студентов в новое общежитие

— На днях получили из Центрального округа официальный документ — новому общежитию присвоен адрес ул.Ломоносова,56/1, — сообщил на своей странице в соцсети ВКонтакте ректор НГУЭУ Павел Новгородов. — Мы давно решили, что не будем присваивать общежитиям номера, а дадим им названия, которые бы отражали внутреннее содержание. Напомню, что строительство шло в рамках федерального проекта «Экспорт образования», а оформление этажей планировалось привязать к тематике стран —партнеров РФ. После долгих обсуждений был сформирован шорт-лист вариантов и организовано голосование, в котором приняли участие студенты, сотрудники, выпускники университета и даже депутат Госдумы Ксения Горячева. В итоге большинство проголосовано за вариант «Страна возможностей» — именно такое название будет в штатном расписании и на вывеске.

Семнадцатиэтажное студенческое общежитие сблокировано с действующим учебным корпусом университета. Здание общей площадью 9120,69 кв.м рассчитано на проживание 403 человек, кроме 203 жилых комнат здесь обустроены зоны отдыха, комнаты для самостоятельных занятий и спортивная инфраструктура. Объем инвестиций в проект — более 500 млн рублей. Финансирование осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. Ранее в вузе сообщали, что заселять студентов в новое общежитие планируется 2022-2023 учебном году.

Новосибирский государственный университет экономики и управления основан в 1967 году как Новосибирский институт народного хозяйства, статус университета вуз получил в 2004 году. Сегодня основные направления подготовки в НГУЭУ — экономика, менеджмент, юриспруденция, социология и экономическая безопасность.

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