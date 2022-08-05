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Участок примыкания проспекта Академика Сандахчиева к эстакаде в Кольцово капитально отремонтируют

  • 05/08/2022, 13:33
новости Новосибирска
Работы, ориентировочно, должны начаться в 2023 году.

Территориальное управление автодорог Новосибирской области (ТУАД) заказало проект на капитальный ремонт примыкания проспекта Академика Сандахчиева к эстакаде в Кольцово. Работы выполняет ООО «Новосибирскгипродорнии». Контракт заключен, сообщила пресс-служба компании. Стоимость работ — 3,5 млн руб.

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Cмонтирован первый пролет эстакады в Кольцово

Предметом контракта является разработка проектной и рабочей документации и выполнение инженерных изысканий на капитальный ремонт дороги «Барышево — Орловка — Кольцово на участке км 2+246 — км 2+426» в Новосибирском районе. Подрядчик должен подготовить проект к 20 марта 2023 года. После этого он будет направлен на госэкспертизу. После положительного заключения работы будут выставлены на торги и определена итоговая стоимость, а также подрядчик на выполнение капремонта.

— Строительство эстакады и подходов к ней – это второй пусковой комплекс автомобильной дороги «Барышево-Орловка- Кольцово». Его начало соответствует ПК12+49,38, находящемуся в районе ликвидированного железнодорожного переезда на остановочной платформе «Барышево». Конец II-го пускового комплекса — ПК22+46,24 — находится в районе АБК поселка Кольцово, — пояснили в управлении. — Объект обеспечит комфортное движение, улучшит выезд из Кольцово и Академгородка к центру СКИФ и на Ленинск-Кузнецкую трассу.

Будущая эстакада в Кольцово будет иметь 2 полосы движения — по одной в каждую сторону. Протяжённость новой двухполосной дороги вместе с эстакадой составит 995 метров. Протяженность проектируемого примыкания — 179 метров.

Фото пресс-службы ТУАД

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт дороги


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