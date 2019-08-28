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Избирательная кампания дошла до суда

Один кандидат требует снять с выборов другого за использование админресурса.
  • 28/08/2019, 10:11
Автор: Евгения Серёгина
Избирательная кампания дошла до суда
Кандидатам должен быть обеспечен равный доступ к ресурсам: информационным, административным, финансовым и организационным.

В ближайшее время Центральный районный суд Новосибирска должен рассмотреть заявление по иску кандидата в мэры Виктора Козодоя («Справедливая Россия») к одному из своих оппонентов на выборах. Об этом Козодой сообщил на видео, которое разместил на своей странице в соцсети.

 Надеюсь, что суд объективно рассмотрит все мои требования, обстоятельства дела,  говорит кандидат, отвечая на вопрос своего собеседника о мотивах подачи иска.  Наш суд должен поставить заслон… использованию админресурса, бюджетных средств в ходе избирательной кампании, нарушению принципа равенства кандидатов.  Если не получится в этом суде, мы обратимся в облсуд. Готовы дойти и до Верховного суда.

Данное решение поддерживают и в партии «Справедливая Россия». Об этом в комментарии редакции заявил руководитель партийного реготделения Анатолий Кубанов.

— Все, что в рамках закона, в интересах избирателей, партия поддерживает, — комментирует собеседник издания. — Выборы в том варианте, в каком сегодня навязаны — это фикция. Кандидатам должен быть обеспечен равный доступ к ресурсам: информационным, административным, финансовым и организационным.

Напомним, что ранее претензии к потенциальному ответчику высказывал еще один теперь уже экс-кандидат  замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин («Великое Отечество»). Он в своей жалобе в горизбирком сообщал о фактах использования административного ресурса при распространении агитпродукции, передвижения на служебном автомобиле на агитмероприятия и ряде других. Однако сам Трушакин оказался снят с выборной дистанции из-за решения суда, приостановившего деятельность выдвинувшей его партии.

Напомним, выборы мэра пройдут 8 сентября.

В настоящее время в выборах участвуют 15 зарегистрированных избиркомом кандидатов: координатор штаба Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), экс-заммэра Новосибирска Данияр Сафиуллин («Родина»), депутат Заксобрания области Дарья Украинцева («Зеленые»), мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), старший администратор МКУ «Музей Новосибирска Олег Викторович («Партия дела»), предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), гендиректор агентства недвижимости «Республика» Дмитрий Холявченко («Яблоко»), предприниматель Алексей Крестьянов («Аграрная партия России»), руководитель РО ПП «Коммунисты России» Сергей Лоскутов и гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин.

Фото со страницы Козодоя в соцсети Facebook

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