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В Новосибирской области сотрудника «РЖД» будут судить за взятку

Предварительный размер взяток составил 329 000 рублей.
  • 13/09/2019, 12:37
взятка

Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» структурного подразделения ОАО «РЖД» по факту получения им взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По предварительным данным, обвиняемый, являясь должностным лицом структурного подразделения ОАО «РЖД», предложил представителю коммерческой организации систематически передавать ему взятки за совершение незаконных действий в интересах организации, выраженных в не проведении проверок соответствия правилам железнодорожных перевозок перевозимых этой же организацией грузов и за общее покровительство при оказании услуг по железнодорожным перевозкам.

— В период с мая по август 2019 года на систематической основе обвиняемый получал взятки в виде денежных средств от представителя коммерческой организации. Предварительный размер взяток составил 329 000 рублей, — уточнили в СКР. — 10 августа 2019 года при получении очередной взятки действия обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области.

Отмечается, что обвиняемый в получении взяток задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: редакции

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