Микрозаймы представителям МСБ достигли исторического минимума

Микрозаймы предоставляются представителям малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в сфере обрабатывающих производств, науки и научного обслуживания, здравоохранения, торговли, строительства и некоторых других. С 9 сентября займы под 7 % начали выдавать благодаря снижению ключевой ставки Центробанка РФ. Это минимальный процент с момента создания Фонда в 2010 году, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

Отмечается, что ключевая особенность микрозаймов под 7 % ― начисление процента на остаток. Таким образом переплата по кредиту не превысит 4 % годовых. Например, при займе в 1 млн рублей предприниматель переплатит только 40 000 рублей.

В минпромторге рассказали, что за семь месяцев 2019 года областным Фондом микрофинансирования выдано 159 займов на сумму 345 млн рублей, а за все время работы Фонд предоставил малому бизнесу Новосибирской области 2 845 займов на сумму 2,8 млрд рублей. Наибольшую активность по взаимодействию с микрокредитной компанией проявляют предприниматели Куйбышевского, Кыштовского, Маслянинского, Тогучинского, Венгеровского, Татарского, Чистоозерного районов, г. Бердска Новосибирской области. Полученные займы направляются на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования или транспорта.

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