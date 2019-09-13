Потребности как непрофильные проекты

Аутсорсинг — побоку

— Екатерина, вокруг «2ГИС» развивается более десятка инфраструктурных непрофильных бизнесов. Почему вы решили создавать собственные отраслевые бизнес-структуры для решения задач, актуальных для компании? Чем был обусловлен выбор направлений?

— Мы работаем на высококонкурентном рынке труда. И наша задача — привлекать и удерживать лучших специалистов с нужными нам компетенциями. Часть проблем мы сняли, когда объединили все наши офисы, разбросанные раньше по всему городу, в бизнес-центре «Сан Сити» и в Технопарке. Мы создали комфортные условия для работы в офисе. Для специалистов IT-сферы это во многом решающий фактор при трудоустройстве. Но потом появились новые задачи, потребность в новых сервисах. В частности, возникли вопросы: как обеспечить качественное питание сотрудников, подтянуть их знание иностранных языков, организовать отдых, обеспечить максимально комфортный для всех выход нужного сотрудника из декретного отпуска… Из перечня этих потребностей постепенно формировался портфель непрофильных бизнесов.

Сразу хочу сказать, что перед созданием любого проекта мы тщательно собираем информацию о рынке и его специфике. Изучаем успешные практики в разных городах и даже странах. Проводим анкетирование сотрудников и только после этого принимаем решение. Причем в каждом проекте мы применяем технологии компании «2ГИС». Нам важно, чтобы все было быстро и качественно. Плюс мы постоянно проводим мониторинг удовлетворенности наших коллег предоставленными услугами и продукцией.

— Но практически все, что вы перечислили, можно получить по аутсорсингу, по договорам об оказании услуг…

— Первоначально мы, естественно, попробовали аутсорсинг, но качество этих услуг оставляло желать лучшего. У нас очень высокие требования по всем параметрам, и соответствовать им, действительно, сложно. В собственных же проектах мы сами можем контролировать и качество сырья, и компетенции сотрудников, и уровень предоставляемого сервиса.

К примеру, для корпоративного кафе «Теплица» мы сейчас закупаем продукцию в фермерских хозяйствах. Эти продукты не подвергаются химической обработке и не содержат консервантов, поэтому требуют очень тщательной логистики и соблюдения всех технологических процессов. Сегодня у нас два проекта кафе — в Новосибирске и в Москве, где у нас также работает крупный офис.

Развивая это направление, мы нашли очень востребованную нишу. Многие наши сотрудники — люди увлеченные, поэтому мы создали сервис по заказу полуфабрикатов, которые они могут быстро и просто приготовить дома и не тратить много времени на походы по магазинам и стояние у плиты. Согласитесь, гораздо полезнее провести его с семьей или друзьями. Несколько месяцев назад мы открыли небольшую кондитерскую «Крем» со своим производственным цехом. Она расположена в жилом комплексе «Оазис» и сейчас производит не только продукцию для нашего кафе и кейтеринга, но и успешно работает как кофейня-кондитерская «рядом с домом».

Еще один непрофильный проект — школа иностранных языков «Perfectum». Когда наша компания начала активно расти, предлагать франшизы, заходить в другие страны, возникла необходимость в максимально сжатые сроки выводить сотрудников на определенный уровень знания иностранных языков. Сначала отдел по иностранным языкам был создан в рамках департамента обучения. Потом его вывели в отдельный бизнес-проект.

Салон красоты «2М» — Мой мастер» мы открыли, изучив базовые потребности сотрудников и проанализировав ситуацию в этой отрасли. Опыт мастеров, качественные услуги и сервис, особое внимание к безопасности — все это у нас есть. Среди клиентов салона — не только наши сотрудники. И эта история с продолжением — недавно начал работу наш второй салон на правом берегу.

— Почему решили открыть центр развития детей?

— У нас молодая компания, много сотрудников в возрасте около 25 лет, при этом IТ-специалисты очень мобильны и легко перемещаются по всему миру. В наших интересах создать им настолько комфортные условия, чтобы у них не было потребности искать их в другом городе или стране, чтобы они создавали семьи, рожали детей. Это тот якорь, который позволяет нам удержать нужных специалистов. Вопрос: куда отдать ребенка — актуален для многих родителей. Кроме того, для них важно минимизировать время декретного отпуска и побыстрее выйти на работу.

Мы изучали частные детские проекты в России и за рубежом, анализировали успешные франшизы. В итоге решили создать свой центр развития ребенка «Солнышко». Он рассчитан на 60 детей. Здесь мы тоже уделяем много внимания качеству питания, дети находятся в очень комфортной и доброжелательной обстановке, мы много работаем над их развитием и обучением.

Еще один наш проект — бизнес-школа «2ГИС» — очень помогает в организации обучения не только для команды «2ГИС», но и проводит постоянную переподготовку менеджеров всех наших непрофильных проектов. Кроме того, бизнес-школа активно работает со сторонними компаниями по корпоративным и управленческим тренингам.

Что касается клуба креативного отдыха «Be Happy» — этот проект создала Марина Витальевна Сысоева, и мы стараемся сохранить его творческую атмосферу и уникальную энергетику. На площадке представлены самые разные направления, мы охотно приглашаем тренеров и мастеров со стороны. Например, человек заявляет о готовности провести мастер-класс по вязанию, пению, танцам и т. д. Вокруг клуба уже сформировалась аудитория постоянных клиентов, поэтому мы можем помочь не только с площадкой, но и с набором группы. Здесь же расположена площадка для коворкинга.

— В вашем непрофильном портфеле также находится клининговая компания. Почему решили выйти в этот сегмент?

— По такой же причине, что и с кафе. Аутсорс отнимал очень много сил и времени, но при этом мы не получали нужного нам результата. В итоге решили создать собственную компанию «GreenClean», чтобы контролировать: какие моющие средства закупаются, как проводится уборка. Сегодня она обслуживает все проекты нашей компании и некоторое количество сторонних клиентов.

— Туристический проект — это еще одна потребность, которую вы решили закрыть собственными силами?

— Да. У нас очень много зарубежных командировок, слетов, поэтому было важно контролировать качество и своевременность этих поездок. Три года назад, когда штормило туристический рынок из-за банкротства крупных туроператоров, мы тоже попали под эту волну. Именно поэтому было решено создать бюро «Сантурини». Когда начали глубже изучать ситуацию, оказалось, что многие отели готовы делать для компаний и корпораций более интересные предложения, чем стандартные турпакеты. Сейчас мы можем контролировать весь процесс оформления поездок, сопроводительных документов, стоимости туров, оказывать грамотную поддержку в форс-мажорных ситуациях.

Несколько лет назад основатели «2ГИС» решили вложить личные средства в создание еще одного турпроекта. «Солнечная долина» в этом году после смены концепции и масштабной реконструкции стала отелем Klever Resort&Spa. Надеюсь, что к концу 2019 года мы завершим инвестиционную фазу проекта и будем отстраивать бизнес-процессы. Можно сказать, что все предыдущие инфраструктурные проекты были, по сути, репетицией перед Klever Resort&Spa. Его реализация потребовала от нас консолидации всех накопленных компетенций.

Принципы монетизации

— Непрофильные проекты ориентированы только на ваш основной бизнес? Или они работают на рыночных клиентов?

— Большинство проектов мы монетизируем за счет других компаний и клиентов. К примеру, в «Теплице» мы сейчас активно развиваем кейтеринг: обслуживаем корпоративные мероприятия, свадьбы и другие семейные праздники, выездные проекты. Продукция нашей кондитерской «Крем» уже тоже популярна на рынке. Коллеги активно продвигают себя в Инстаграме, делают большое количество тортов и десертов на заказ, решили вопрос с доставкой.

Школа иностранных языков «Perfectum» успешно развивается в рыночной среде. Можете прочитать отзывы на «Флампе». Мы активно работаем с другими компаниями, а также с детскими группами. В школе применяется инновационный психолингвистический подход, что позволяет быстро достигать результата. Наличие лицензии позволяет обучающимся получать налоговые вычеты. С этого года мы развиваем дистанционное обучение иностранным языкам, поэтому уделяем большое внимание технической составляющей процесса.

Клининговая компания «Green Clean» сегодня тоже активно работает на рынке. Этот проект находится в стадии возврата инвестиций, много средств было вложено в современное оборудование и качественную химию. Сейчас доля «рыночных» клиентов — больше половины обслуживаемых объектов — это как юридические, так и частные лица. Для сотрудников «2ГИС» в Green Clean возможен заказ сезонных услуг, например генеральные уборки и мытье окон.

Отель Klever в Горном Алтае ориентирован, прежде всего, на внешние продажи, для сотрудников «2ГИС» действуют специальные тарифы на путевки.

— Как изменилась цена на услуги, продукты, после того как вы перевели их в портфельные проекты?

— В каждом проекте по-разному. К примеру, в кафе «Теплице» первоначально мы установили две шкалы цен: для сотрудников и сторонних клиентов, но в итоге решили оставить единую цену и предусмотреть скидки для всех наших сотрудников. В кондитерской цены выше массового рынка, но это обусловлено качеством используемого сырья. Если для оригинальных пирожных макарон нужна только определенная миндальная мука, то именно она и используется. Если сравнивать цены сегмента «выше среднего», то мы вполне в рынке. Но для наших коллег также предусмотрены скидки. Оплата услуг детского центра для сотрудников вдвое меньше, чем для рыночного клиента. В салонах красоты мы сделали бонусные накопительные карты, периодически проводим различные акции. Этот же принцип актуален для всех непрофильных проектов.

Впрочем, для рыночных клиентов у нас тоже предусмотрены различные программы лояльности. Но наши сотрудники всегда получают максимальный профит при использовании услуг и покупке продукции! Кстати, это очень действенный инструмент для мотивации, который можно использовать в самых разных сочетаниях.

Обойти грабли

— Можете рассказать, в чем заключается самая большая сложность при реализации проектов? Даже несмотря на то, что они все разноплановые.

— Ключевая история в любом бизнес — это подбор персонала. В корне нашей идеи нет ярко выраженной коммерческой составляющей, поэтому мы предпочитаем приглашать на работу людей, разделяющих наши убеждения, горящих своей работой. К примеру, я не сижу и не задумываюсь: взять мне повара подешевле, чтобы получить экономический профит, или того, кто подходит идеально, но обойдется дороже. В клининге тоже можно набрать дешевых работников, но сложности, которые потом возникнут, сведут на нет всю экономию. Поэтому мы однозначно делаем выбор в пользу максимальных профессиональных компетенций. И этот принцип выбора касается любого проекта.

Ключевая фигура в каждом проекте — операционный директор — это 100% человек, который влюблен в свое дело. Нередко таких людей мы находим внутри «2ГИС». Например, руководитель салона красоты Марина Матрохина ранее работала на «Флампе», а сейчас руководит нашим проектом. Директор нашего отеля Наталья Ролдугина ранее работала в отделе франчайзинга. Она — стартапер, ей нравится запускать что-то новое, выстраивать с нуля все процессы.

Кроме того, мы постоянно инвестируем в своих сотрудников, чтобы они росли и повышали квалификацию в своих сферах, и это дает максимальный эффект, который нужен нам для развития каждого проекта.

— А как быть с текучкой кадров? Если вы делаете из специалиста звезду, то может возникнуть ситуация, когда он скажет — а зачем вы мне нужны…

— У нас текучка, в принципе, небольшая. Но ситуации действительно складываются разные. Если сотрудник обучается за счет компании, то с ним заключается договор, где прописаны обязательства по отработке. Если он увольняется раньше, то обязан компенсировать затраты на свое обучение. Все решается индивидуально.

— Можно оценить окупаемость инвестиций в непрофильные бизнесы?

— Все эти проекты запускались на личные средства собственников компании. Главным принципом их реализации был выход на операционный ноль, чтобы они не тянули из основной компании средства и при этом оказывали максимальную пользу сотрудникам. Эту задачу мы выполнили. Часть бизнесов у нас дотационная и никогда не выйдет на точку окупаемости, например центр развития для детей, но прибыль, которую мы получаем с других, позволяет добиваться поставленного результата в целом.

— Есть планы по дальнейшему расширению списка инфраструктурных проектов?

— Идей много, но наш принцип: «сначала реализуем — потом озвучиваем». Мы постоянно ищем людей, которые, как и мы, ориентированы на качественный конечный результат. Так что история будет множиться.

Подготовила Юлия Данилова

Фото предоставлены пресс-службой «2ГИС»