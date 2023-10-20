В Новосибирской области совершенствуют механизмы противодействия коррупции

Губернатор Андрей Травников провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской области. Заседание прошло 19 октября в правительстве региона.

По словам первого заместителя министра сельского хозяйства Андрея Шинделова, в рамках реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия министерством предоставляются меры государственной поддержки по 26 направлениям, за счет средств областного бюджета, с софинансированием из федерального бюджета. По 25 направлениям – из средств бюджета области.

Министерством принимаются меры, направленные на полное исключение коррупционных проявлений при предоставлении господдержки. В частности, установлен единый способ определения получателей субсидий по результатам отбора, на основании поданных заявок, с использованием государственной информационной системы предоставления мер государственной поддержки АПК. Таким образом обеспечивается прозрачность процедуры, единый подход к доведению средств, исключаются коррупционные риски, связанные с влиянием какого-либо сотрудника, участника комиссии, на рассмотрение заявки.

Губернатор Андрей Травников отметил необходимость автоматизации процессов отбора при предоставлении государственных субсидий для сельхозпроизводителей.

«Любые исключения из правил – это всегда дополнительные коррупционные риски. Если объективно не существует какой-то ниши, которая не может претендовать на стопроцентную автоматизацию, лучше таких исключений не предполагать. Поэтому должно быть автоматизировано всё на 100%», – подчеркнул глава региона.

Контроль за деятельностью учреждений в сфере противодействия коррупции осуществляется в форме проверок сведений о доходах руководителей учреждений, осуществляемых исполнительными органами власти, а также плановых и внеплановых проверок. Важным изменением в 2023 году стало внедрение нового вида контроля в форме мониторинга. Мониторинг проводится в дистанционном формате и позволит охватить все государственные учреждения региона.