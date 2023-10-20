Повторный конкурс на застройку в нижней зоне Академгородка объявит мэрия Новосибирска

В ноябре мэрия Новосибирска объявит повторный аукцион по комплексному развитию территории в микрорайоне Щ в Академгородке. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель мэра Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев. Муниципалитет не будет оспаривать в арбитражном суде претензии УФАС.

— Не все условия, которые мы заложили в конкурсную документацию, прошли проверку УФАС. Мы хотели ужесточить требования к инициаторам проекта. Нам в городе для расселения ветхого фонда и частного сектора, нужны организации, которые имеют в жилищном строительстве и на эскроу-счетах миллиарды. Это необходимо для оперативного расселения территорий, которые предоставляются под КРТ. К сожалению, поднять эту планку нам не удалось. Оспаривать не будем. Планируем продолжить консультации. Мы не хотим, чтобы наша пауза негативно повлияла на процесс подготовки к расселению ветхого фонда в городе, — отметил он.

Постановления о комплексном развитии территорий в Нижней зоне Академгородка были подписаны в январе 2023 года. Документами установлен предельный срок развития территории — до 2028 года.

В конце августа мэрия Новосибирска объявила торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории. На торги были выставлены два участка. Один из них расположен в границах ул. Российской, ул. Рубиновой, ул. Шатурской, ул. Гнесиных в Советском районе площадью 36 402 кв. м (3,6 га).

Второй участок, предложенный под комплексное развитие территории, находится в границах ул. Российской, ул. Героев Труда, ул. Рубиновой и по ул. Иванова. Его площадь — 41 053 кв. м (4,1 га). На их месте будут созданы дома высотой от 14 до 18 этажей с общей площадью в 193,6 тысяч кв. м.

На участках расположены 27 старых брусчатых двухэтажных домов, которые подлежат сносу. Расселению подлежат 12 домов (192 квартиры) в районе улицы Российской, 9 домов (144 квартиры) на углу Российской и Героев Труда, и еще 6 домов (80 квартир) на улице Иванова. В двухэтажках, по данным мэрии Новосибирска, проживают 639 человек. Кроме того, под снос попадают нежилые объекты.

В начале октября Федеральная антимонопольная служба отменила конкурс на право заключения договора о комплексном развитии территории в Нижней зоне Академгородка, а прокуратура внесла представление мэру с требованием устранить нарушения градостроительного законодательства. Позже стало известно, что жалобу подал один из застройщиков.

По сообщению УФАС, конкурс оспаривали дочерние компании ГК «Расцветай» и ГК «Самолет».

Ранее редакция сообщала, что прокуратура взяла на контроль комплексную застройку в Советском районе Новосибирска.