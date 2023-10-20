Стали известны все дефицитные специалисты в учебных организациях Новосибирска

Мэрия Новосибирской области опубликовала постановление о дефицитных специалистах в учебных организациях Новосибирской области.

Лидерами в рейтинге востребованности стали учитель начальных классов, иностранного языка, физики. Однако также требуются воспитатели дошкольного образования, повара и мойщики посуды.

Решать проблему дефицита планируется с помощью различных подходов. Например, обещают выплаты молодым специалистам, компенсацию расходов на проезд в городском транспорте, предоставление мест в детских садах детям работников.

Напомним, что по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, учителям 5–9 классов для преподавания теперь будет достаточно среднего профессионального образования (СПО).

В течение последних лет Минпросвещения не раз сетовало на дефицит школьных учителей в российских регионах. По подсчету центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, в 2021—2022 годах в РФ не хватало 3,1% специалистов.

Однако, по словам председателя межрегионального профсоюза «Учитель» Всеволода Луховицкого, такие программы не дадут качественного и количественного роста учительского сообщества. Эксперт отмечает, что работать в школе не хотят не только молодые люди, «но и те, кто там уже работает, уходят из-за плохих условий труда».

Ранее редакция сообщала о том, что родители школьников возмущены отсутствием продленки после уроков в Новосибирске.