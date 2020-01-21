В Новосибирской области создан оргкомитет по подготовке к Чемпионату мира по волейболу FIVB

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об организации комитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по волейболу FIVB. Оно размещено на сайте регионального правительства.

— Организационному комитету в месячный срок со дня издания настоящего постановления разработать план мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата мира по волейболу FIVB в 2022 году в городе Новосибирске, — говорится в документе.

Согласно документу, в состав оргкомитета вошли: первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков, первый заместитель губернатора Юрий Петухов, замгубернатора Сергей Нелюбов, президент общественной организации «Федерация волейбола Новосибирской области» Александр Гаврилов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, начальник УФСБ РФ по Новосибирской области Сергей Бойко, главный советник генерального директора некоммерческого партнерства Волейбольный клуб «Локомотив-Новосибирск» Вадим Гончаров, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Городецкий, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, министр образования Сергей Федорчук, министр здравоохранения Константин Хальзов, и.о. министра культуры Юрий Зимняков, министр транспорта Анатолий Костылевский, министр строительства Иван Шмидт и другие.

Возглавил оргкомитет Андрей Травников.

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