СГК расширяет присутствие в городе

Предприятия города предпочитают получать тепло готовым, а не производить его самостоятельно. В связи с этим ресурсоснабжающая организация — ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — в 2018 году начала и в 2020 продолжит реализацию проектов по замещению зон теплоснабжения котельных на ТЭЦ. В частности, как сообщают в компании, завершена реализация двух проектов по переключению нагрузки котельной ЗАО «Экран-Энергия» на ТЭЦ-4 — жилой и промышленной зон.

ул. Лебедевского в Заельцовском районе

По словам директора Новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, потребители жилой зоны (5 многоквартирных домов микрорайона пои 3 общественных здания) были переключены на ТЭЦ-4 в ноябре 2019 года. Объекты промышленной площадки завода «Экран» (это 17 юрлиц и 20 объектов самого завода «Экран») переключили в конце декабря 2019 года. Общая переключаемая нагрузка составила 26 Гкал/час (жилая зона — 8 Гкал/час, промышленная — 18 Гкал/час). Кроме того, проектом переключения промзоны учтена возможность подключения нового микрорайона «Светлановский», который проектируется на бывшей территории завода «Экран», с перспективной нагрузкой 7 Гкал/час.

В ближайшее время компания намерена подключить к централизованному теплоснабжению еще два новосибирских предприятия — АО «Новосибирский приборостроительный завод» и ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод».

— Этим предприятиям, как и любым заводам, хочется снизить себестоимость продукции, — говорит Колмаков. — Руководители поняли, что покупать тепло по 1,3 тысячи рублей за Гкал, не заморачиваясь его производством, и брать его из трубы дешевле, чем содержать котельную, ее персонал, покупать газ, а такое иметь какие-то постоянные экологические проблемы, связанные с эксплуатацией котельной в центре города.

— Количество договоров определяется запросами участников строительного рынка. Договоры исполняются в срок от нескольких месяцев до 1,5 лет, это зависит, прежде всего, от сроков сдачи объектов, — поясняет Андрей Колмаков. — В компании проводится системная работа по оптимизации внутренних процедур, направленная на сокращение сроков предоставления и реализации договоров о подключении. На перспективу стоит задача сократить сроки техприсоединения до 9 месяцев.

В рамках процесса подключения к системе теплоснабжения СГК в 2019 году заключены 149 договоров о подключении с суммарной нагрузкой 118 Гкал/ч.

В связи с ростом подключаемых объектов модернизируются и мощности СГК. Как уже ранее сообщалось, общий объем вложений в модернизацию новосибирских ТЭЦ составил около 2,8 млрд рублей, большая часть которых (2,5 млрд) была направлена на капитальный ремонт станций, а более 700 млн — на их оборудование.

Трубы новосибирской ТЭЦ-4 станут выше — Стоимость ремонтной программы 2020 года — 2 млрд 163 млн рублей, что на 113 млн больше, чем в 2019 году, — говорит директор ООО СГК. — Выбраны требующие ремонта единицы оборудования ТЭЦ — 8 котлоагрегатов, 3 турбоагрегата и 2 турбогенератора. Инвестпрограмма на 2020 год еще формируется. Предполагается несколько ключевых проектов, в том числе экологических — перевод систем гидрозолоудаления на оборотную схему водоснабжения на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, проект по наращиванию дымовой трубы на ТЭЦ—4. Но это будут только проекты. Монтажные работы запланированы на 2021-2022 годы.

Самым актуальным для компании остается вопрос состояния теплосетей. С начала отопительного сезона зафиксированы более 1100 дефектов, большая часть на внутриквартальных сетях. В настоящее время на контроле СГК 30 дефектов.

При этом, благодаря качеству и количеству летних испытаний, число повреждений удалось снизить. А благодаря дополнительному финансированию ремонтных работ был заменен максимальный объем магистральных теплосетей — 5 км. Сумма затрат на капремонт всего комплекса коммуникаций составила 775 млн рублей. В планах СГК на предстоящий 2020 год — сохранение объемов ремонта. В настоящее время определены 9 наиболее проблемных участков.

Кроме того, в 2020 году предполагается окончание реализации инвестиционного проекта по реконструкции теплосети в районе улиц Кошурникова и Богаткова.

— К отопительному сезону следующего года мы закончим Кошурникова и Богаткова, — рассказывает Андрей Колмаков. — Здесь мы уже 10 лет, если не больше, занимаемся перекладкой теплотрассы. Остался последний участок Кошурникова–Богаткова, с переходом через станцию метро. Под этот проект были получены специальные технические условия. Наша задача — его реализовать до начала отопительного сезона следующего года.

В настоящее время в эксплуатации ООО «Сибирская генерирующая компания» находятся 3 тысячи км теплосетей, из которых 643 км — в собственности, 2,3 тысячи — в аренде.

Фото предоставлено пресс-службой СГК