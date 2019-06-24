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В Новосибирской области спрос на сельхозтехнику вырос почти на 15 %

Предложение сельхозтехники – на 24,6 %.
  • 24/06/2019, 16:06
В Новосибирской области спрос на сельхозтехнику вырос почти на 15 %

По данным аналитиков сайта Авито, в Новосибирской области за год спрос на сельскохозяйственную технику увеличился на 14,9%, предложение – на 24,6%.

Эксперты Авито отмечают, что спрос на трактористов-механизаторов, самую массовую профессию отрасли, вырос за год по всей стране на 21,5%. Вместе с количеством предложений вырос и размер оплаты трактористов. За год средняя зарплата таких специалистов в России увеличилась на 7,2% и сейчас составляет 38 200 рублей в месяц. Самый высокий уровень оплаты предлагают трактористам Иркутской области (76 000 рублей) и Красноярского края (69 000 рублей), где из-за более жесткого климата заниматься сельским хозяйством труднее. В Новосибирской области зарплата трактористов составляет в среднем 28 500 рублей.

Фото: pixabay.com, автор- PublicDomainImages

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