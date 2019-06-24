Депутат Горсовета пойдёт на выборы мэра от партии «РОС»

Партия «Российский общенародный союз» выдвинула в качестве кандидата в мэры Новосибирска беспартийного депутата горсовета Наталью Пинус. Об этом депутат сообщила на своей странице в соцсети. По её словам, решение выдвинуться от партии продиктовано, в первую очередь, отсутствием необходимости сбора подписей.

— Передо мной стояла непростая задача: найти такую партию, которая не снимет меня на финишной прямой, — сообщает Наталья Пинус. — Я нашла такую партию, которая согласилась выдвинуть меня и идти до конца. Это партия «РОС» — «Российский общенародный союз».

По словам депутата, она благодарит представителей партии за поддержку, но намерена оставаться беспартийной.

— Сегодня я не готова вступать в партийные организации, — пишет потенциальный кандидат в мэры. — Я независимый политик, который несет ответственность лишь перед своими избирателями. Мне важно сохранить это.

В ближайшее время Наталья Пинус анонсирует открытие своего избирательного штаба.

Напомним, на минувшей неделе сразу несколько партий выдвинули своего кандидата: партия «Яблоко» — зампредседателя своего регионального отделения, руководителя агентства недвижимости Дмитрия Холявченко, «Справедливая Россия» — бывшего чиновника и депутата Виктора Козодой. Кроме того, первый кандидат — руководитель штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко — подал документы в городскую избирательную комиссию.

Ранее о планах по участию в выборах мэра заявляли действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), эксперт областной избирательной комиссии Владимир Мельников («Народ против коррупции»), депутат заксобрания Дарья Украинцева (партия «Зеленые»), предприниматель Сергей Проничев («Партия роста»).

Фото со страницы Натальи Пинус в Facebook