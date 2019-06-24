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Tele2 приглашает в «Онлайн-парк»

  • 24/06/2019, 14:18
Жители сибирской столицы смогут посетить интерактивную площадку оператора, сочетающую образовательную, развлекательную и практическую функции.

Tele2 приглашает в «Онлайн-парк»Tele2 сообщает об открытии онлайн-парка, который будет работать с 21 июня по 20 августа в парке «Городское начало» на набережной Оби (под фермой старого железнодорожного моста через Обь). Все желающие смогут бесплатно посетить интерактивную площадку оператора с зоной коворкинга, музыкальной сценой и кинотеатром: гостей ждут фильмы, DJ-сеты, лекции и высокоскоростной мобильный интернет.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 предлагает новосибирцам новый формат досуга этим летом. Жители сибирской столицы смогут посетить интерактивную площадку оператора, сочетающую образовательную, развлекательную и практическую функции.

В специально установленном павильоне будут проходить онлайн-трансляции мастер-классов и семинаров с участием компаний-партнеров проекта. По выходным посетители смогут смотреть фильмы и сериалы на большом экране и танцевать под зажигательные хиты популярных диджеев. Кроме того, в свободное от мероприятий время в «Онлайн-парке» будет доступна зона коворкинга с бесплатным Wi-Fi, розетками и станциями подзарядки мобильных устройств

За два месяца работа гостей «Онлайн-парка» ждут 30 трансляций, лекций и мастер-классов от ведущих российских инфлюенсеров, 8 музыкальных уик-эндов, 60 фильмов и короткометражек. Следить за расписанием «Онлайн-парка» можно на сайте проекта.

— «Онлайн-парк Tele2» – это пространство на открытом воздухе, где благодаря быстрому мобильному интернету можно комфортно работать, отдыхать и узнавать новые вещи. Здесь всегда есть чем заняться онлайн. Например, можно сбежать в онлайн-парк в разгар рабочего дня с ноутбуком и поработать на свежем воздухе, вечером – посмотреть фильм или послушать музыку и пообщаться, а в выходные поучаствовать в мастер-классе. Мы стремимся выйти за рамки телекоммуникационной отрасли и хотим поддерживать своих действующих и потенциальных абонентов не только в области связи. Одним из таких способов поддержки является улучшение качества жизни новосибирцев и внесение разнообразия в их досуг. Именно эту цель преследует наш «Онлайн-парк», — отметил коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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